Auto contro un camion in A10, code e disagi: altri rallentamenti sulle autostrade

Varazze/Celle L. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla A10, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30, un’auto in transito è andata a colpire un camion: nel tamponamento tra i due mezzi nessuna grave conseguenza per gli occupanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario, oltre ai tecnici di Autostrade.

Ripercussioni, invece, alla viabilità con una coda che ha raggiunto i due chilometri.

Sempre nel pomeriggio altri disagi alla circolazione autostradale: rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia per lavori e coda di 1 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova a causa del traffico intenso: altra coda di 1 km tra il bivio A10/inizio complanare Savona e Albisola, sempre per lavori.

Sulla A26 indicata una coda di 2 km tra Masone e Ovada per gli interventi di manutenzione sulla tratta.

Quanto alle previsioni, rispetto alle giornate scorse, si registra un lieve e progressivo miglioramento della situazione: sulla A10 tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni, sono in attenuazione le fasce orarie da bollino rosso. Stesso discorso anche per la A26.