“Attenzione alle truffe”: ad Albisola un incontro promosso dai Lions per imparare a difendersi

Albisola. “Attenzione alle truffe – Come difenderci: istruzioni per l’uso”. È questo il titolo dell’incontro, promosso dai Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia, in collaborazione con la polizia di Stato e l’Unuci – sezione di Savona, con il patrocinio dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina.

“Negli ultimi anni, – hanno spiegato i Lions, – i casi di truffe ai danni dei cittadini, in particolare delle persone anziane, sono in costante aumento. I truffatori adottano strategie sempre più sofisticate per ingannare e derubare le vittime”.

“Falsi tecnici del gas, finti operatori bancari, sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine o addirittura finti parenti: i malintenzionati utilizzano diversi stratagemmi per conquistare la fiducia delle persone, introdursi nelle loro case o carpire informazioni riservate”.

“Questo incontro ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere i tentativi di truffa e difendersi in modo efficace. Saranno illustrati i metodi più comuni utilizzati dai truffatori e verranno forniti consigli utili per proteggersi”, hanno aggiunto ancora.

L’appuntamento è per giovedì 13 marzo, alle 16, al cinema teatro Leone di via Colombo (Albisola Superiore). Nell’occasione, interverranno: Sergio Felici, commissario capo della polizia di Stato, in qualità di relatore; Giuseppe Mariani, Questore di Savona, per il saluto istituzionale.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, “con particolare attenzione agli anziani e ai loro familiari”.

“La prevenzione è fondamentale per evitare di cadere vittima di raggiri e sapere come comportarsi può fare la differenza. L’evento offrirà la possibilità di porre domande agli esperti, condividere esperienze e apprendere consigli pratici per tutelare sé stessi e i propri cari. La sicurezza nasce dalla consapevolezza: vi aspettiamo numerosi per imparare insieme a difenderci dalle truffe”, hanno concluso dal Lions Club.