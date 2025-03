“Attenzione alle truffe”: ad Albisola un convegno organizzato da Unuci e Lions “in difesa dei cittadini”

Albisola. La sezione di Savona dell’Unuci, acronimo di “Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia”, ha ideato e organizzato, con la partecipazione significativa del Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia e il patrocinio delle amministrazioni comunali di Abissola Marina e Albisola Superiore, un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà oggi (13 marzo), alle 16, presso il cinema-teatro Leone di Albisola Capo sul tema di grande attualità: “Attenzione alle truffe!”.

L’iniziativa è svolta in stretta collaborazione con la Questura di Savona che, dopo l’intervento del Questore Dott, Giuseppe Mariani per un breve saluto vedrà come relatore il commissario capo Sergio Felici, funzionario esperto della Polizia di Stato che informerà i cittadini sulle modalità idonee ad individuare per tempo le truffe e all’impego di formule di difesa da questo fenomeno criminoso che purtroppo affigge la nostra comunità come si evince dai numerosi articoli di cronaca sull’argomento.

“Il problema delle truffe, – ha dichiarato Mario Mazzini, presidente di Unuci Savona, – come possiamo constatare dai recenti episodi denunciati, colpisce in modo trasversale tutti i ceti sociali non facendo sconti a nessuno sia che siano istruiti o meno istruiti, benestanti o meno abbienti. Solo con la conoscenza, l’attenzione e la diffidenza possiamo limitare i danni”.

“La Polizia di Stato è da sempre molto impegnata sia sulla prevenzione che sulla repressione di questi reati, ma è necessaria anche la collaborazione dei cittadini nello sporgere denuncia. Sentitamente si ringrazia il Lions Club, sempre attento alle necessità del territorio, nella persona del suo presidente Vincenzo Gareri. Un doveroso ringraziamento va rivolto anche alle amministrazioni comunali in particolare degli assessori ai servizi sociali Elisa Tomaghelli per il Comune di Albissola Marina e a Calogero Sprio per il Comune di Albisola Superiore che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa svolgendo una capillare informazione presso le rispettive comunità”.

“Va altresì rivolto un ringraziamento speciale alla Parrocchia Stella Maris di Albisola Capo per la concessione dell’uso del Cinema Teatro Leone che ha permesso lo svolgimento di questo incontro. Il presidente dell’Unucidi Savona, Mario Mazzini dichiara che, mantenendo sempre validi gli impegni istituzionali, con questa iniziativa la sezione vuole proseguire nella scelta, da tempo intrapresa, di affrontare i problemi sociali che coinvolgano non solo i soci ma tutti i cittadini per dare sempre un’informazione più diretta ed efficace alla nostra comunità”, ha concluso Mazzini.