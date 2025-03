Atletica leggera, attesi oltre mille atleti per Boissano Spring

Boissano. Sabato 29 marzo, presso l’impianto sportivo intercomunale di via Marici, tornerà in scena Boissano Spring. In gara molti club del nord Italia; tra i protagonisti attesi Giulia Aiello, Camilla Rebora e Anna Crovetto nello sprint femminile, Janko Lattarulo sui 150 uomini, i lanciatori Andrea Fassina e Lorenzo Puliserti.

E, per quanto il programma gare sia stato volutamente un po’ contingentato… anche nel 2025 Boissano Spring, appuntamento di apertura della stagione all’aperto promosso presso l’impianto sportivo comprensoriale di Via Marici dall’Atletica Arcobaleno Savona e dall’Atletica Boissano Team, sarà partecipatissima con oltre 1.000 atleti al via.

L’organizzazione è supportata dal Comitato Regionale Ligure. L’evento, patrocinato dal Comune di Boissano e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione, viene realizzato con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e vede infatti iscritti, ad un giorno dalla chiusura delle pre-iscrizioni, oltre 1.000 atleti/gara, che si confronteranno sabato 29 Marzo nelle varie discipline del programma tecnico, rivolto sia alle categorie giovanili che a quelle assolute. Si unisce alla presente l’orario aggiornato che prevede una kermesse di quasi 10 ore… Inizio delle gare alle 10.00 con gli esordienti (5-10 anni) impegnati si 50, 400 e percorso motorio, a seguire dalle 12.00 il salto con l’asta donne ed il martello uomini.

La manifestazione è inserita nel “World Calendar” ed anche il livello tecnico sarà d’eccellenza, con in gara diversi atleti (in prevalenza liguri e piemontesi), di accertato valore, molti dei quali a confrontarsi con le distanze “spurie” (150-300-1000).

In attesa dell’aggiornamento dell’elenco iscritti, anticipiamo qualche spunto di interesse.

Nello sprint femminile in gara tre giovani liguri di sicuro valore: Camilla Rebora (portacolori del Cus Genova) e la tre girls Arcobaleno Giulia Aiello, Anna Crovetto e Lara Farinola. Tra le allieve impegnata sui 300 Lisa Vitiello (Arcobaleno). Tra le cadette la giovanissima promessa della Maurina Imperia Valentina Palazzo.

Sprint al maschile guidato dallo spezzino Janko Lattarulo (Atletica Spezia Duferco), in gara sui 150.

Tra i lanciatori spiccano i nomi del discobolo Andrea Fassina (Team A Lombardia, un personale di 54,36) e del martellista Lorenzo Puliserti (Fratellanza Modena, lo scorso anno a 57.88).

Nel mezzofondo troviamo tra gli iscritti sui 1000 troviamo il mezzofondista genovese Tommaso Arena (Arcobaleno) atteso ad una buona prova dopo la positiva stagione del cross.

Da segnalare tra i team la presenza decisamente “importante” delle formazioni piemontesi dell’Atletica Rivoli, del Battaglio Cus Torino e dell’Atletica Mondovì San Bernardo (oltre 150 iscritti complessivamente…).