Atletica Arcobaleno, celebrata la festa sociale tra bilancio del 2024 e speranze per il 2025

Varazze. Un centinaio di presenze al tradizionale momento di incontro a cavallo tra le due stagioni agonistiche organizzato dall’Atletica Arcobaleno Savona presso il Kursaal Margherita di Varazze.

Parte più strutturata per quanto ha riguardato l’Assemblea societaria con discussione ed approvazione del Bilancio consuntivo 2024 e di quello preventivo riferito al 2025.

Poi spazio alla vera e propria “Festa Sociale”, caratterizzata dalla premiazione di atleti e tecnici per i risultati conseguiti e gli impegni organizzativi legati all’anno 2024, per poi arrivare alla presentazione degli atleti (molti volti nuovi, alcuni dei quali già in grande evidenza in questi primi mesi dell’anno) ed a tracciare linee ed obiettivi 2025.

A condurre i lavori il Vice Presidente e tecnico Sergio Malgrati, con un saluto molto appassionato dal Presidente Santino Berrino (in questa occasione celebrati i suoi 20 anni alla guida del Club) in versione “da remoto” a causa di un recente problema di salute in via di risoluzione.

Presenti, tra le autorità, Marco Beltrame (Sindaco di Celle Ligure), Luigi Pierfederici (Sindaco di Varazze) e Carlo Rosiello (Presidente Fidal Liguria), che hanno portato il proprio saluto abbinato a parole di plauso per l’ottimo lavoro svolto dalla Società sia nella promozione e pratica dell’atletica leggera (sia in ambito sociale che agonistico) che nella organizzazione di eventi.

Premiata una nutrita rappresentanza di atleti che hanno rappresentato il Club in occasione dei molti appuntamenti agonistici.

Citiamo “a flash” alcuni nomi: tra i maschi Marco Zunino, Federico Vaccari, Luca Biancardi, Enrico Lanfranconi, Nicolò Saettone; in campo femminile Anna Crovetto, Ilaria Cavanna, Veronica Parodi, Anabel Vitale, Giorgia Tagliapietra, Elena Cusato.

Un ringraziamento anche alle società di base collegate ad Atletica Arcobaleno (Atletica Varazze, CFFSD Cogoleto Atletica, Athle Team Genova, Atletica Boissano Team, Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Ovadese Ormig.

Plauso al lavoro ed all’impegno continuativo dei numerosi tecnici che operano nell’ambito societario, con citazione particolare per i due “nuovi” arrivati quest’anno, Sergio Lo Presti e Fabrizio Massi, che dal 2025 operano ufficialmente all’interno del sodalizio savonese.

Un riconoscimento ed un grazie enorme anche al medico sociale Dott.ssa Antonella Ferrario, sempre assolutamente disponibile a supportare gli atleti.

Premio “ad hoc” per Laila Hero, leader Arcobaleno per numerose stagioni ed esempio per tutti quanto a continuità, impegno e risultati. Laila nel 2025 ha optato per gareggiare in un’altra società ligure più attiva nel settore master, ma rimane in “canotta Arcobaleno”: insegnerà atletica alle nuove generazioni continuando a rapportarsi con il nostro team.

Presenti in buon numero i nuovi tesserati 2025, in parte arrivati dalle Società collegate e in parte da altri Club della regione. Particolarmente nutrita la “pattuglia” proveniente dalla SS Trionfo Ligure: tra questi citiamo gli sprinter Giulia Aiello e Vittorio Anyanwu ed i mezzofondisti Irene Sinesi, Tommaso Arena ed Emma Cavallari.

Al termine delle premiazioni e dei saluti… c’è stato ovviamente spazio per un buon “3° tempo”, con simpatici attimi anche goliardici, prima di dare a tutti l’appuntamento alle prossime gare, a partire dai Campionati Italiani di Cross in programma a Cassino a metà Marzo ed a cui la società parteciperà con una agguerrita pattuglia.

Sergio Malgrati col tecnico Giorgio Fazio e Laila Hero

Federico Vaccari, Marco Zunino, Luca Biancardi, Nicolò Saettone

Antonella Ferrario e Sergio Malgrati

Veronica Parodi e Anna Crovetto