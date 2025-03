Asl2, interventi chirurgici al colon al San Paolo e non al Santa Corona. Bruna Rebagliati: “E’ il risultato previsto dal nuovo piano organizzativo aziendale”

Savona/Pietra Ligure. Oggi tutti noi siamo in grado, basta avere uno smartphone, di andare a cercare qualsiasi tipo di informazione su internet. Anche quelle che non si dovrebbero andare a cercare, quelle riguardanti la salute. Molti incappano in questo (“tragico”) errore. Cosa ne consegue? Le auto diagnosi. Poi certamente, ci si reca dal medico specialista competente dove si arriva, nella maggior parte dei casi, già con la testa piena di deduzioni sbagliate o di ansie non necessarie. Altre volte, invece, la diagnosi viene confermata.

E allora si inizia a cercare quale ospedale è migliore per la cura di certe patologie, dove si può trovare (nel caso ce ne fosse bisogno) il chirurgo più esperto. Facendo questa ricerca si può finire sul sito Programma Nazionale Esiti (che è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo). Un sito che permette veramente di entrare nel dettaglio di ogni indicatore, per qualsiasi intervento e così vedere l’andamento per ogni regione o, addirittura, per ogni struttura ospedaliera. E così crearsi un immaginario, un’idea (sempre basata su proprie deduzioni), di quale ospedale sia il migliore o meno al quale rivolgersi per la presa in carico della patologia di cui si è afflitti.

Molte volte però si possono fare valutazioni sbagliate, poiché non si è a conoscenza di quali fattori abbiano influenzato l’andatura di questi dati. Un caso potrebbe essere quello che vogliamo riproporre qua di seguito (la tabella è presa dal sito PNE).

Se un utente leggesse questi dati, senza spiegazioni e senza chiarimenti a riguardo, potrebbe trarre delle conclusioni sbagliate o, quantomeno, affrettate. Ciò che noterebbe dopo una lettura superficiale (perché non avrebbe i mezzi per comprendere realmente questi dati) sarebbe un un calo (reale) dei volumi di ricovero d’intervento chirurgico per il tumore del colon. Analizzando questi dati, riguardanti il Santa Corona di Pietra Ligure, infatti si passa dagli 87 del 2015 ai 32 del 2023. Tante le domande, o le perplessità, che ci si porrebbero dopo aver osservato un trend in discesa: “in questo ospedale non funziona più questo reparto“, “si fanno pochi interventi, vuol dire che non sono bravi“, “può essere che sono cambiati i medici e quelli di prima erano più bravi?“. Queste alcune delle domande che un utente medio potrebbe porsi davanti ad un’analisi di questo tipo.

Allora abbiamo anche noi voluto fare chiarezza e capire quali motivazioni ci sono dietro a questi dati in calo. Lo abbiamo fatto parlando con la dottoressa Bruna Rebagliati, direttore Sanitario di Asl2.

Dati alla mano (sempre in riferimento agli anni dal 2015 al 2023 sul sito Programma Nazionale Esiti) abbiamo notato come in Italia i volumi di ricovero d’intervento chirurgico per il tumore del colon sono il leggero calo: si passa dai 27019 dell’anno 2015 ai 26154 dell’anno 2023.

E così anche la Liguria è in linea con l’andamento nazionale di un calo di inattività. Di conseguenza sono in calo anche i numeri che riguardano l’Asl2 savonese: se nel 2015 gli interventi chirurgici sono stati 176 nel 2023 sono stati 148.

“Uno dei motivi, per quanto riguarda la nostra Azienda, è il fatto che c’è stato un aumento importante per quanto riguarda l’adesione allo screening colorettale – afferma la dottoressa Rebagliati – nel 2015 solo il 22,4% delle persone partecipava allo screening, oggi, ne aderisce il 44,1% della popolazione”.

“Partecipare allo screening nel colorettale vuol dire trovare precocemente delle lesioni che diventeranno tumore – aggiunge il direttore sanitario – l’imput è dire alla popolazione che lo screening salva la vita. E’ gratuito, è strutturato ed è uno strumento fondamentale che ci permettere cogliere precocemente i segnali di una malattia che, se riconosciuta in tempo è curabile e affrontabile, se non è presa in tempo la vita può interrompere o comunque rendere difficoltoso il percorso di vita”.

“Lo strumento della prevenzione è fondamentale e sicuramente permette di prevenire malattie che diversamente non si potrebbero evitare. Ci ha permesso di ridurre gli interventi perché quelli che “troviamo” precocemente non li portiamo in sala operatoria. Siamo in linea con il dato nazionale”, aggiunge la dottoressa Rebagliati.

Il dettaglio sugli ospedali San Paolo e Santa Corona

Lo scorso anno l’Asl2 savonese ha deliberato il nuovo POA (piano organizzativo aziendale) che ha modificato l’assetto dell’area chirurgica individuando l’ospedale San Paolo come sede centrale (e la struttura complessa si chiama chirurgia oncologica) per la gestione dei tumori del colon. Mentre l’Azienda ha individuato l’ospedale Santa Corona quale riferimento per l’attività endocrino-metabolica.

“Questa nuova riorganizzazione è orientata a garantire la massima la massima qualità nelle cure prestate”, sottolinea la dottoressa.

Questo anche perché esiste un decreto ministeriale del 2 aprile 2015 n 70 che prevede un “regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, ha previsto che la necessità di garantire l’erogazione delle cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza in un contesto di risorse limitate, comporta necessariamente una riconversione di servizi, strutture ed ospedali per far fronte ai mutati bisogni sociali, demografici ed epidemiologici, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 135/2012, in materia di ospedaliere“.

“Si è dimostrato in modo inequivocabile come il rapporto tra i volumi di attività e gli esiti delle cure siano strettamente correlate – spiega la dottoressa Rebagliati – in merito ai dati PNE 2023, relativi alle prestazioni correlate agli interventi per tumore del colon in Asl2, che evidenziano una centralizzazione presso l’ospedale di Savona, si precisa che tale produzione è il risultato, desiderato e previsto dal nuovo POA, concordato con Regione Liguria e definito proprio in conformità alle linee di indirizzo delineate dal decreto. Tutto questo al fine di assicurare la migliore appropriatezza ed efficacia clinica in relazione all’indicatore “volume di attività” riconosciuto, a livello nazionale e internazionale, come fondamentale al fine della qualità e degli esiti delle cure prestate”.

In altre parole, se si operano 10 tumori al colon o se ne operano 100 i risultati sono diversi. Per questo le linee guida ministeriali sono chiare e per questo è stato detto alle aziende di concentrare una determinata casistica in un unico polo al fine di curare meglio i pazienti con una equipe specializzata. Per questo, analizzando i dati (sempre per quanto riguarda lo stesso arco di anno 2015/2023) si può notare come gli interventi chirurgici al colon siano scesi sul Santa Corona ma siano in aumento sul San Paolo.

Per quanto riguarda Pietra Ligure siamo passati dagli 87 del 2015 ai 32 del 2023, percorso inverso (proprio in virtù di quanto spiegato sopra) per Savona: 69 nel 2015 contro i 108 del 2023.

In questo modo abbiamo spiegato il preambolo del nostro articolo e cercato di dare una spiegazione alle nostre curiosità riguardanti una “drastica” diminuzione degli interventi del tumore al colon su Pietra Ligure. Nessun problema di ospedale ma una nuova modalità organizzativa.

“I dati di produzione evidenziano, quindi, complessivamente un andamento stabile nel numero degli interventi di chirurgia maggiore eseguiti sul colon a livello aziendale con strategica e appropriata rimodulazione degli ambiti di operatività che evidenziano la grande attenzione alla qualità offerte da Asl2 ai propri cittadini in linea con le migliori evidenze scientifiche disponibili”, aggiunge la Rebagliati.

“Questi dati evidenziano il grande impegno dell’Azienda nel garantire a tutti i cittadini un’assistenza di alta qualità, attraverso l’organizzazione razionale delle risorse e l’attenzione costante ai bisogni della cittadinanza”, prosegue.

La Struttura Complessa Chirurgia Generale a indirizzo oncologico afferente al Dipartimento Chirurgico è guidata dal dottor Raffele Galleano con una equipe di 13 medici, in questo momento quindi l’organico è in piena forza e non necessita di un ampliamento.

Il confronto del San Paolo con gli altri ospedali

Se guardiamo i volumi di ricovero intervento chirurgico del tumore al colon possiamo notare come l’ospedale San Paolo ne abbia effettuati (dati presi dalla valutazione PNE 2023) 108 contro, ad esempio gli 87 dell’ospedale Galliera o i 100 del Villa Scassi. L’ospedale di Savona supera anche quelli del Policlinico San Martino se si considera l’attività singola di ogni reparto (quelli che ne ha effettuati di più è la chirurgia generale- reparto 1 con 82 interventi).

“Questo è il valore di aver centralizzato gli interventi su Savona, abbiamo un volume di valore altissimo – prosegue il direttore sanitario – e da sottolineare il fatto che su 108 interventi 87 sono stati fatti in laparoscopia (81%)“.

Anche in questa particolare classifica, il San Paolo di Savona si classifica in prima posizione (considerato il totale degli interventi). Fa seguito il San Martino con 78 e poi il Galliera con 67. “La laparoscopia è l’intervento migliore perché non è invasivo per il paziente, migliora la ripresa post-intervento, migliora l’esito delle cure e permette di vedere il campo operatorio quindi ha un valore aggiunto incredibile rispetto alla chirurgia in campo aperto”, afferma la Rebagliati.

La degenza media italiana postoperatoria dell’intervento chirurgico per tumore al colon è di 7 giorni e Savona è perfettamente in linea (sul 100% dei pazienti): “Non è così dappertutto”, spiega la dottoressa.

“Abbiamo davvero lavorato con grande efficienza in tutte le nostre aree chirurgiche, sia presso l’ospedale San Paolo di Savona che presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ciascuno con le proprie specificità, e questo ci permette anche di avere tempi di ricoveri assolutamente in linea con la media nazionale”.

“Si tratta di un lavoro davvero importante, voglio ringraziare tutti i nostri professionisti che ci hanno permesso di arrivare a questi importanti risultati. L’attività svolta in Asl2 è un’attività di grandissimo valore e assicurarla è il motivo che ci ha spinto a centralizzare l’attività per fornire la massima qualità delle cure ai nostri pazienti. Ed è una scelta vincente. Non è più possibile, nel 2025, non rispettare il criterio, scientificamente validato, dei volumi di attivata quale migliore indicatore della qualità delle cure. Dobbiamo garantire cure sicure e di qualità e l’unico modo per farlo è organizzarle in modo che i nostri chirurghi possano lavorare al meglio delle evidenze scientifiche”, conclude la dottoressa Rebagliati.