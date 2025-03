Apre ad Albenga il Centro Famiglie “Eufonia”: un nuovo spazio dedicato al supporto delle famiglie

Albenga ha un nuovo punto di riferimento per genitori e figli: il Centro Famiglie “Eufonia”.

Il Centro parte è stato realizzato nell’ambito di un progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Centro offre una vasta gamma di servizi gratuiti, progettati per supportare le famiglie nelle diverse fasi della vita. Durante il primo anno di sperimentazione, le attività includeranno: consulenza psicologica, educativa e ostetrica per affrontare difficoltà relazionali, educative e personali; spazio gioco e laboratori creativi con attività ludiche e didattiche per bambini e genitori; incontri tematici e gruppi di sostegno per momenti di confronto su tematiche legate alla genitorialità; supporto nella gestione dei conflitti e promozione del dialogo familiare; orientamento ai servizi del territorio e informazioni utili per accedere alle risorse della comunità.

Il Centro si propone come uno spazio accogliente e inclusivo, dove le famiglie possono trovare ascolto e strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane grazie a un lavoro di rete che coinvolge le istituzioni scolastiche, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Servizi sociali territoriali.

Afferma Marta Gaia assessore alle politiche sociali di Albenga: “Il Centro Famiglie ‘Eufonia’, rappresenta un nuovo spazio dedicato al supporto delle famiglie del nostro territorio. Nasce per rispondere alle esigenze quotidiane di genitori e figli attraverso una vasta gamma di servizi gratuiti, che spaziano dalla consulenza psicologica ed educativa alle attività creative e ludiche. Il nostro obiettivo è creare un ambiente accogliente, dove le famiglie possano sentirsi ascoltate, sostenute e trovare strumenti concreti per affrontare le sfide della vita quotidiana. Crediamo fortemente nell’importanza della rete territoriale e nella collaborazione con le istituzioni scolastiche, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i servizi sociali per promuovere il benessere di bambini e genitori ponendo al centro il valore della comunità e della condivisione”.

Centro Famiglie “Eufonia” – Albenga

Piazza Corridoni, 9 (Sede principale temporaneamente non utilizzata)

Via Nazario Sauro, 57 (Sede operativa provvisoria c/o APS Non parto di testa)

Lunedì: 09:00-12:00 – Sportello informazioni e orientamento

Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 09:00-12:00: Gruppi e sostegno specialistico

Tel.: 375.8014333