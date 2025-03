Appalti, il tour di Asmel arriva a Pietra Ligure: le novità sul codice dei contratti pubblici

Il “Tour Appalti 2025” continua con una nuova tappa nel savonese: l’11 marzo a Pietra Ligure. L’evento, promosso da ASMEL, è dedicato ad amministratori locali e funzionari tecnici e amministrativi, offrendo un’occasione di confronto sulle criticità operative e sulle novità introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici nella gestione delle gare e nell’applicazione delle nuove disposizioni.

Appuntamento dalle ore 9.00 alle 14.00 presso il centro polivalente di via Bixio

Gli incontri offrono un quadro chiaro e operativo sulle procedure, gli strumenti digitali e le strategie per la qualificazione delle stazioni appaltanti, con un focus su semplificazione e compliance normativa.

Il tour, grazie alla partecipazione di esperti del settore, consente a Dirigenti, funzionari (Rup, Dl e Dec) e amministratori locali di acquisire le competenze operative e di avere piena consapevolezza dell’assetto normativo e giurisprudenziale che si sta delineando e delle relative soluzioni applicative.

Il format prevede inoltre un ampio spazio dedicato al question time e le testimonianze sui servizi della Rete di committenza Asmel per la gestione integrale delle gare sopra e sotto soglia, anche in BIM, per il contract management e la gestione dell’esecuzione e per gli acquisti diretti semplificati con la PAD Asmecomm certificata.