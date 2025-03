Anticipi Prima Categoria: piccoli passi per Spotornese e Quiliano&Valleggia, solo il Masone vince e si regala notte da capolista

Tanti goal ma nessuno esce con i tre punti dai tre match del Girone B della Prima Categoria che si sono giocati oggi.

Il Masone balza momentaneamente in testa alla classifica, primato temporaneo perché in caso di vittoria domani il Savona tornerebbe a +1. La squadra di Max Bruzzone ha superato per 2 a 1 la Bolzanetese al termine di una gara dalle mille emozioni: due rigori falliti nel primo tempo, prima dalla Bolzanetese e sul finire della prima frazione dal Masone. In mezzo la rete del vantaggio ospite con Mazzolini. L’espulsione di Zamana ha consentito al Masone di disputare il secondo tempo in superiorità numerica. I valligiani hanno fatto valere l’uomo in più segnando con Volpe e Perata.

Un solo punto per la Spotornese nella sfida all’Old Boys Rensen. La formazione di mister Mario Gerundo rimane dunque impelagata in zona playout. Un pareggio per 3 a 3 che fa restare la squadra ponentina al penultimo posto in classifica, che potrebbe diventare ultimo se domani la Letimbro battesse il Pegli Lido. Passano in vantaggio i genovesi con Rossi. Pareggia i conti Rocca ma poi è ancora Rossi a portare in vantaggio gli arenzanesi. Sale poi in cattedra La Piana che con due goal, uno a fine primo tempo e uno su rigore all’inizio del secondo, fissa il punteggio sul 3 a 2 per la Spotornese. Sul finale di secondo tempo però Gesi pareggia in conti.

Dopo la cinquina incassata contro il Savona, si riscatta il Quiliano&Valleggia. Le aquile di mister Molinaro impattano 3 a 3 sul campo dell’Olimpic. Apre le marcature Ferrotti su rigore al 23′. Pareggia due minuti dopo Morando. Il goal di Ormenisan consente ai savonesi di chiudere avanti 2 a 1 il primo tempo. Nel secondo, Matarozzo e La Rosa la ribaltano portando avanti la squadra di mister Berogno. Il definitivo 3 a 3 viene firmato da Leskaj.

Un punto a testa nel big match tra Multedo e Campese, finisce 1 a 1 al Pertini. Padroni di casa avanti con Bisio al 37′. Vantaggio che permane fino alla fine della gara quando al 90′ il solito Criscuolo pareggia i conti. Una buona notizia per il Savona che in casa di vittoria domani contro la Vecchiaudace potrebbe guadagnare due punti su entrambe.

Anche una partita nel Girone A. Il Vadino ha battuto il Dego nello scontro salvezza del Riva grazie a due goal di Bianco nel secondo tempo, 2 a 0.

Classifica e match di domani del Girone B

Classifica: Baia Alassio 49, Camporosso 47, Ospedaletti 46, Golfo Dianese 45, Cengio 41, Andora e San Filippo Yepp 37, Altarese 25, Vadino 23 Virtus Sanremo e Borghetto 21, Oneglia 19, Dego (-6) 17, Imperiese 13, Mallare 4.

Domani: Andora-Altarese, Borghetto-Alassio, Camporosso-Imperiese, Golfo Dianese-Oneglia, Mallare-Ospedaletti, Virtus Sanremo-San Filippo Yepp. Riposa: Cengio. Ritirato: Borgio Verezzi.

Classifica: Masone 58, Savona 56, Campese 54, Olimpic 52, Multedo 48, Bolzanetese 39, Rossiglionese 34, Old Boys Rensen 34, Speranza 30, Quiliano&Valleggia 24, Vecchiaudace 20, Pegli Lido 19, Vadese 16, Sciarbo&Cogo 14, Spotornese 13, Letimbro 12.

Domani: Letimbro-Pegli Lido, Savona-Vecchiaudace, Speranza-Vadese, Sciarbo&Cogo-Rossiglionese.