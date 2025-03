Andora, spettacolo sulla spiaggia per il debutto del campionato italiano per società di beach volley

Andora. Sedici campi da beach volley allestiti sul litorale. Oltre 150 i beachers partecipanti al Campionato italiano per società Fipav, che ha fatto spettacolo sulle spiagge nello scorso fine settimana, dando il via alla stagione outdoor nazionale, in due giornate di sole, vento e un po’ di pioggia che non hanno rovinato i programmi. L’evento, patrocinato e sostenuto dall’Assessorato allo Sport del Comune di Andora e organizzato dall’asd Riviera Beach Volley, ha permesso al pubblico ha potuto ammirare, dalla passeggiata e sulla spiaggia, gli scambi di alto profilo degli atleti coinvolti.

Si replica anche il prossimo settimana alzando il livello. C’è grande attesa, infatti, per il torneo B12000 maschile e femminile del 5-6 aprile quando, su 10 campi regolamentari e con 12 arbitri da tutto il nord Italia, arriveranno ad Andora, i migliori di Italia per giocarsi il primo grande week-end a montepremi della stagione. Una parata dei migliori giocatori di beach volley italiani, provenienti da tutta Italia, dal Veneto, l’Emilia Romagna e il Lazio.

“Nell’attesa dei campioni – annuncia l’assessore allo Sport Ilario Simonetta – i campi da beach volley, da oggi e fino al 3 aprile, sono a disposizione delle scuole che potranno organizzare gite sportive e lezioni per conoscere meglio questo sport all’aria aperta. Ci saranno anche lezioni su temi di tutela ambientale nell’ambito del progetto Riviera for Planet. Dal punto di vista sportivo, siamo contenti del successo dello scorso fine settimana e che Andora sia entrata in un circuito così di competizioni importante”.

Le prime tappe all’aperto di Italia del Campionato italiano per società Fipav hanno visto primeggiare nel Gold maschile Romabeach Tour il top player Mauro Sacripanti (mvp del torneo) assieme al piemontese Matteo Pistolesi sulla società cinque volte campione d’Italia Beach Volley Training rappresentata dal giovane talento Fabrizio Mussa e Bortolini Riccardo. Terzo posto per Cus Torino con il duo Bissacco-Bolognesi. Nel Gold femminile grande risultato per Genova Beach Club con Alessandra Serafini (mvp del torneo) e Giada Serafini sulle torinesi Silvia Giacosa e Francesca Pastore capaci però di andare a vincere il serie beach B2 della domenica. Nelle categorie Silver il femminile ha visto In Beach Club di Cuneo guidato dalla coppia Bonansea Elisa e Dhimitriadi Karola imporsi su Soccer Park di Aimar Martina e Sara Caravati, mentre nel maschile il Cus Torino dei fratelli Perna ha superato il Genova Beach Club di Biasoli Alessandro e Alessio Esposito.

In ultimo, il Bronze vinto dal BVT con Fanelli Alessio e Prato Simone e nel femminile il Cus Torino di Zuccato Anna e Fruci Giulia.

Pioggia e vento del sabato mattina, il sole nel pomeriggio di sabato pomeriggio e soprattutto la domenica, con due formule federali distinte che hanno premiato il gioco e la quantità di gare.

Un misto serie beach B4 con categorie Pro e Amatori ha visto andare in scena oltre 50 gare che hanno visto la vittoria finale conquistata dall’imperiese Andrea Taramasco con Sara Caravati nella prima categoria, mentre nella seconda hanno avuto la meglio i cuneesi Pansa-Gay.

Il serie beach B2 maschile ha invece confermato i pronostici: a vincere con un secco 2-0 una splendida finale un altro top player, il romano Andrea Lupo, fratello del campione iridato e medaglia d’argento alle olimpiadi di Rio 2016, che, insieme ad Enrico Bissacco, grande prestazione la sua, ha sconfitto i locali Laerte-Robustelli distintisi per resilienza e grandi difese.

“E’ stato un week-end straordinario. Andora si conferma una grande location per ospitare eventi di beach volley di qualsiasi livello, come quello della prossima settimana dove si attendono campionissimi da tutta Italia” spiega il presidente Riviera Beach Volley, Alessio Marri.