Andora, Riviera Beach Volley inaugura la stagione outdoor 2025

Andora. Oltre ottanta le coppie per il primo week-end di beach volley federale all’aperto targato Riviera Beach Volley. Centosessanta atleti sbarcano ad Andora per la prima uscita nazionale outdoor del campionato italiano per società Fipav con tappe Gold, Silver, Bronze maschili e femminili sul sabato mentre la domenica si inaugurano i Serie Beach con un B2 maschile e femminile e un B4 2×2 misto.

Si parte oggi sui 16 campi installati sia nel litorale attiguo al porto dai Bagni Porto fino ai Bagni Holiday, sia nella parte centrale con i Bagni Regina e Aurora coinvolti. Presenze già altisonanti per il primo week-end, come nel caso di Mauro Sacripanti, atleta solitamente schierato nel campionato italiano assoluto, e Andrea Lupo, fratello del campione iridato in carica Daniele con una medaglia d’argento alle olimpiadi di Rio alle spalle. Il tutto in vista dell’appuntamento clou su Andora del 5-6 aprile, quando, con un B12000 maschile e femminile, si attende da tutta Italia un parterre di atleti di prima fascia assoluta pronti a darsi battaglia sulla sabbia in attesa dell’avvio del Campionato italiano assoluto.

Con il patrocinio del Comune di Andora e dell’assessorato allo Sport guidato da Ilario Simonetta si inaugura così la stagione outdoor 2025 del beach volley. “Per il nostro decimo anniversario di attività non si poteva che ripartire qui da Andora dopo la splendida esperienza del novembre scorso – commenta il presidente Riviera Beach Volley asd Alessio Marri – qui lo spettacolo è assicurato tra beach volley e surfisti che in questa baia si recano in massa creando un’atmosfera straordinaria per la Liguria, ringraziamo sentitamente il comune e l’associazione Bagni Marini di Andora per tutto il sostegno e la collaborazione”.

Orgoglio della presidenza Rbv non solo il patrocinio della Regione, ma il titolo di eventi sportivi ufficiali “Liguria capitale europea dello Sport” che permetterà ad ogni grande evento di pubblicizzare sugli screen del palazzo regionale di Piazza De Ferraris a Genova le location e le manifestazioni di beach volley organizzate. “E’ una grandissima soddisfazione e spettacolo ospitare presso il nostro arenile di Andora – città dello sport 365 giorni l’anno – un appuntamento così importante di beach volley proprio laddove abbiamo installato all’altezza del molo Heyerdahl impianti da sei fari ciascuno per praticare il surf in notturna, lo scenario è unico”. L’appuntamento è allo Sciabecco, presso il campo centrale allestito per le grandi occasioni con un’arena centrale straordinaria che permetterà anche ai passanti di vedere le gare direttamente dalla passeggiata.