Andora piange la scomparsa di Piero Salati, ex consigliere comunale e presidente Anpi

Andora piange la scomparsa di Gian Piero Salati (nella foto a sinistra), ex consigliere comunale e molto conosciuto per la sua attività come presidente locale dell’Anpi e nel volontariato.

Aveva 77 anni: lascia la moglie Augusta e i figli Domenico e Andrea.

“Apprendiamo con dispiacere della scomparsa di Gian Piero Salati, figura significativa della nostra Andora. Il suo carattere deciso, unito a un costante e appassionato impegno politico e sociale, lo hanno portato a ricoprire con dedizione il ruolo di consigliere comunale, volontario della Protezione Civile e presidente dell’Anpi” ricorda il sindaco andorese Mauro Demichelis.

“Coerente negli ideali, era capace di riconoscere il bene al di là degli schieramenti. Ha dedicato la sua vita a trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica, attivandosi con l’ANPI, promuovendo incontri ed eventi pubblici e nelle scuole”.

“L’amministrazione comunale si unisce al cordoglio della cittadinanza e si stringe con affetto alla moglie, ai figli e ai parenti tutti in questo momento di grande dolore” conclude il primo cittadino.

I funerali si terranno domani, lunedì 24 marzo, alle ore 15.00, nella parrocchia di Santa Matilde.