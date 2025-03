Andora, dalla Lega Navale una passeggiata a vela dedicata alle donne

Andora. In occasione della Giornata internazionale dell’operaia, assunta in tempi più recenti a giornata internazionale della donna, la Lega Navale italiana di Andora offre una passeggiata a vela il giorno 9 marzo (in caso di avverse condizioni meteo sarà anticipata al giorno 8 marzo) con partenza e rientro dal Porto di Andora.

“La pratica della vela è sport aperta a tutti, inclusiva, paritaria fra i generi come hanno dimostrato anche recenti successi olimpici e riteniamo che l’iniziativa possa essere un momento di felice condivisione di questa esperienza a contatto con la natura immersi nella bellezza del mare nel nostro golfo di Andora. E’ anche un atto di rispetto e affetto verso le nostre Signore” -ha comunicato il direttivo della Lega Navale di Andora .

Per info e contatti rivolgersi a Matteo Basile della Lega Navale Italiana Andora al numero 347 0184628.