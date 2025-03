Andora dà il benvenuto ai nuovi nati nel 2024

Andora. Sono 30 i nuovi nati del 2024 ai quali l’Amministrazione Demichelis ha dato ufficialmente il benvenuto nella comunità con la consueta “Giornata della Gentilezza ai nuovi nati” che si è svolta in una gremita sala convegni di Palazzo Tagliaferro insolitamente decorata con palloncini gialli e vociante di vagiti. Ad accompagnare i piccoli anche molti nonni.

Il sindaco Mauro Demichelis, l’assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia Alexandra Allegri e l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Risso, hanno distribuito ai genitori gli attestati con la simbolica Chiave di Andora. Ospite dello scorso anno, era stata la storica levatrice di Andora Lidia Rossi, 97 anni, mentre quest’anno l’incontro è stato animato da Mariagrazia Timo che ha presentato tutte le tipologie di libri adatti alla prima infanzia.

“L’iniziativa era partita nel 2021, per dare il benvenuto ai nati del 2020, anno della pandemia che li aveva privati dei festeggiamenti pubblici e privati – spiega l’Amministrazione – Abbiamo deciso di proseguire ed è diventato un piacevole momento di incontro con le famiglie e di festa per dare un semplice, ma sentito benvenuto nella comunità. Un primo contatto con le istituzioni che, con servizi specifici, seguiranno la loro crescita in varie fasi della vita”.

I nuovi nati 2024 sono:

Amira Charfi, Greta Koni Alice Buratto, Olivia Spalla Masia, Raffaele Mzali Nattero, Adele Begliomini Caramello, Manuele Molina, Nusaiba Jannat Sheikh, Tommaso Contu, Suleiman Hawlader, Carlo Marangon, Adam Ennejjar, Benedetta Faretra, Valeria Emma, Cecilia Alaimo, Chloe Andolfatto Di Latte, Gioele Panelli, Lodovica Cosentino, Ginevra Grasso, Mirea Simeone, Oceano Mathias Proglio, Samuele Ramaj, Imran Ez Zyn, Esraa El Akrout, Elena Tamburrino, Bianca Quaranta, Riccardo Chiaffitella, Gabriele Grosso, Layla Abdullah Elnabawy Nassar, Leonardo Carminati.