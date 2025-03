Andora Azzurro Pesce d’Autore, show cooking in Piemonte per sancire la collaborazione con l’Italian Oyster Fest e la Fiera del Porro di Cervere

Andora. Show cooking in terra piemontese e qualche anticipazione su Azzurro Pesce d’Autore, la fiera enogastronomica in programma dal 23 al 25 maggio, nel porto turistico di Andora. L’evento ieri sera era ospite a Cuneo all’Open Baladin, il bristot della prestigiosa azienda produttrice di birra artigianale italiana che ha organizzato una serata di degustazione che ha sancito un legame di promozione reciproca di Andora con Italian Oyster Fest e Fiera del Porro di Cervere.

Un progetto di promozione, realizzato da Comune di Andora, Immedia, Lega Coop Liguria e la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini, che mira a valorizzare i prodotti liguri e piemontesi in un’ottica di scambio culturale e gastronomico. Al tal fine è stato organizzato anche un incontro con giornalisti e operatori del settore che ha proposto un itinerario dal Piemonte alla Liguria. Azzurro, pesce d’Autore, sarà dal 16 al 18 maggio a promuoversi all’Italian Oyster Fest di La Spezia, il primo festival italiano dedicato all’ostrica. A sua volta la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini sarà ospite ad Azzurro insieme alla Fiera del Porro e ai produttori di Cervere che già hanno dedicato un menù ad Andora.

Il pescato di giornata dei pescatori di Andora è stato cucinato dal giovane, pluripremiato chef Andrea Serale, 23 anni che sarà fra i protagonisti di Azzurro 2025. Membro della Nazionale Italiana Cuochi, Oro ai Mondiali di Singapore e Campione Europeo qualificato per i Mondiali in Galles, con già importanti esperienze in ristoranti stellati e noto anche per essere lo chef al quale Papa Francesco ha chiesto di realizzare la bagna cauda, Andrea ha lasciato per una sera la cucina del ristorante Amae di Cuneo per proporre “Overture di Mare e di Terra”: un finger food con protagonista il muggine, che ha conquistato i presenti. Il tutto accompagnato dalle Birre Baladin scelte da Francesco Parola che le ha selezionate anche per la degustazione delle ostriche di La Spezia e delle Cozze preparate dal resident executive chef Baladin.

Nel corso dello show cooking, in cui è stato utilizzato anche olio EVO di produttori di Andora, sono state promosse le eccellenze andoresi di terra e di mare, con la proiezione di video dedicati ad Azzurro Pesce d’autore e con il saluto del sindaco Mauro Demichelis che ha invitato il pubblico ad Andora e, confermato l’obiettivo comune al sindaco di Cervere, Corrado Marchisio di promuovere ai turisti il territorio attraverso la tradizione enogastronomica.

Laura Servetti di Lega Coop Liguria, presente anche in rappresentanza del Gal Fish Liguria, ha parlato di salvaguardia del mare e valorizzazione della pesca tradizionale, mentre il presidente della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini ha spiegato i metodi di coltivazione e affinamento delle ostriche

L’edizione 2025 di Azzurro si avvale del sostegno di Regione Liguria e Gal Fish Liguria, del patrocinio di Ministero dell’Agricoltura, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Provincia di Savona e Associazione Nazionale Città dell’Olio, della collaborazione di Ama e Pro Loco Andora. L’organizzazione tecnica è stata affidata all’agenzia Immedia, con sede a Diano Castello.