Andora, approvato il progetto che modifica il Piano urbanistico del porto: nuovi servizi, spazi commerciali e di intrattenimento

Andora. Conclusa la conferenza dei servizi e ottenute tutte le autorizzazioni, le opere a terra del porto possono iniziare. Lo sancisce ufficialmente il provvedimento del dirigente di Area III del Comune di Andora numero 977 del 2024 con cui è stato approvato il progetto a modifica del precedente Puo approvato nel 2013. Questa mattina, sul solarium dell’approdo turistico, la firma della piastrella delle ppere a terra del porto di Andora da parte del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, dell’assessore regionale Marco Scajola, del sindaco Mauro Demichelis e del presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola sancisce l’inizio di una fase, quella operativa, di un progetto che prevede opere del valore di più di 15milioni di euro che lo renderanno più moderno, accogliente e accessibile per tutti i diportisti, creando nuovi servizi e posti barca, riposizionando il cantiere navale e realizzando spazi commerciali e di intrattenimento, un’area di rimessa a secco, edifici per accogliere la Delegazione di Spiaggia, gli uffici AMA, le realtà operanti nel porto e spazi dedicati alla valorizzazione della pesca tradizionale. Erano presenti, inoltre, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti.

Questa mattina l’avvio dei lavori dello stralcio del lotto 1, del valore di 150mila euro. Precedentemente, un lotto, in vero, era stato già in parte realizzato con l’ampliamento della scogliera del molo sopraflutto del porto di Andora, opera del valore di 610mila euro propedeutica alla messa in sicurezza e all’avvio dei successivi lavori.

“Chiusa la conferenza dei servizi, che ha preso atto di tutti i pareri rilasciati dai 12 enti coinvolti e della valutazione impatto ambientale (Via) statale che ha riguardato l’intero progetto comprensivo delle opere a mare e degli interventi a terra, abbiamo le carte in regola per far partire i lavori – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis, presentando l’intero progetto al presidente Bucci e all’assessore Scajola – Nel porto inizia una nuova sfida che porteremo avanti lotto dopo lotto, per tutto il tempo che sarà necessario. Si chiude un iter iniziato da questa Amministrazione nel 2017, ma a dire il vero sono quasi 40 anni che il porto aspetta queste opere. Riusciremo finalmente a realizzare ciò che gli operatori attendono da troppo tempo, consci delle grandi potenzialità di questo approdo”.

“Una giornata davvero significativa per il Comune di Andora e, più in generale, per la Liguria – dichiarano il presidente Bucci e l’assessore Scajola -. Diamo avvio ai lavori previsti dal nuovo Progetto Urbanistico Operativo (PUO) del porto, interventi che garantiranno un significativo miglioramento dell’approdo, in cui Regione Liguria ha fortemente creduto fin dal 2015 lavorando al fianco del Comune per giungere al risultato odierno. Andora avrà un porto moderno, in grado di dare risposte alle più molteplici richieste di utilizzo con nuove sedi operative per AMA e Guardia Costiera, ma anche un generale potenziamento dei servizi e della cantieristica navale, nuovi spazi commerciali, aree per la pesca e soprattutto un collegamento ciclopedonale con la passeggiata e la zona delle spiagge”.

La realizzazione del PUO del Porto è stato suddiviso in nove lotti funzionali in modo da poter essere realizzati con diversificate modalità e forme di finanziamento.

• Lotto1 – Servizi portuali: Sede AMA con uffici (con sup. agibile di 462,90 mq, Guardia Costiera (226,40 mq di sup. agibile comprensiva di appartamento), Servizi igienici, Servizi gestione porto, Cave bateax 413,00 mq di sup. agibile.

• Lotto2 – Sistemazioni esterne, sistemazione pavimento architettonico, viabilità carrabile, viabilità a contorno, illuminazione interna, arredo urbano interno per circa 20.000 mq.

• Lotto 3 – Parcheggio in struttura per 322 posti auto

• Lotto 4 – Spazi Commerciali/direzionali/pubblici esercizi, per una superficie agibile di 1.936,50mq;

• Lotto 5 – Pescatori, Casette dedicate con area vendita, frigo e stoccaggio materiali per una sup. agibile di 519,00 mq

• Lotto 6 – Cantiere Navale, per una sup. agibile 277,00 mq

• Lotto 7 – Opere a mare (in parte già realizzato) con 1° stralcio Diga di Sopraflutto)

• Lotto 8 – Messa in sicurezza diga sopraflutto – Allargamento scogliera del molo di sopraflutto – Gomito e completamento lotto 8

• Lotto 9 – Nautica minore – Realizzazione area attrezzata per il ricovero a secco delle piccole imbarcazioni per una sup di circa 1770 mq per circa 129 posti barca.

La stima dei costi delle opere complessive in progetto ammonta a 15.108.532,79 euro.

Pieno sostegno al progetto è stato espresso dal presidente dell’AMA, Fabrizio De Nicola: “Oggi inizia la fase due del progetto portuale proposto dall’amministrazione Demichelis, risultato del lavoro degli uffici comunali coordinati dall’architetto Paolo Ghione – ha dichiarato il Presidente De Nicola – Con l’avvio di questi lavori, si intende sviluppare ulteriormente la sostenibilità del porto turistico, in linea con la Bandiera Blu e le certificazioni ISO 14001 ed EMAS già conseguite da A.M.A., che riflettono l’impegno nella qualità dei servizi e nella tutela dell’ambiente marino. Questo intervento avrà un impatto positivo sulla qualità dei servizi offerti e sull’attrattività del porto per diportisti e visitatori. Desidero sottolineare che il Consiglio di Amministrazione, composto dai consiglieri Manuela Marchiano e Jerry Gerundo, insieme al Direttore Eugenio Ghiglione e a tutti i dipendenti del porto turistico, supporterà il Comune nelle fasi operative – prosegue De Nicola – La nostra priorità è garantire che i lavori si svolgano senza causare disagi significativi agli utenti del porto, i quali sono certi di comprendere il nostro impegno e di mostrare pazienza, fiduciosi che le strutture diventeranno più accoglienti e funzionali. Questo progetto non solo migliora le infrastrutture portuali, ma rafforza anche il ruolo del porto come punto di riferimento economico e sociale per il nostro territorio, contribuendo a un futuro prospero e sostenibile per l’intera comunità”.

Con determina dirigenziale numero 1019 del 31 dicembre 2024 si è provveduto ad affidare lo stralcio lotto 1 – servizi igienici, mediante procedura di appalto integrato ai sensi dell’art.44 del d. Igs. 36/2023 e ss.mm.ii. per progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con quadro economico di 150.000,00 € di cui 117.530,35 di lavori il cui cantiere è avviato.

“Con la visita nel porto di Andora del presidente Marco Bucci anche a Ponente decolla la Blue Economy, settore per il quale la Regione ha profuso il massimo impegno – afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia – Con la firma della piastrella é stato il via libera ufficiale ai lavori di potenziamento dell’ approdo nautici che prevede più servizi per i diportisti, ma anche spazi commerciali, per le attività della pesca professionale e per le attività sportive – ha detto a Invernizzi – Un intervento che confermerà il valore delo porto di Andora che da anni conquista la bandiera blu della Fee per la qualità dei servizi offerti in banchina che con I lavori saranno ulteriormente potenziati”.