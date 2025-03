Andora, aperte le iscrizioni per il centro estivo

Andora. Sono aperte da questa mattina le iscrizioni per il Centro Estivo di Andora, che propone i consueti turni mensili a luglio e agosto. Il servizio, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Andora, è riservato ai residenti nati tra gennaio 2014 e il 31 agosto 2022. Sono ammessi anche i nati negli anni 2011, 2012 e 2013, purché abbiano fratelli o sorelle minori frequentanti.

Le attività si svolgeranno esclusivamente presso la Scuola Materna “A. Bianco” in via Piana del Merula. Il Centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle ore 17:00 (con pranzo incluso).

“Come lo scorso anno, faremo tutto il possibile per accogliere tutte le richieste di iscrizione e offrire agli iscritti un campo ricco di attività coinvolgenti, per regalare loro una bella estate – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso –. Il servizio dispone di una spiaggia dedicata e sono previste anche uscite ludico-didattiche sul territorio. Il tutto con tariffe invariate e calmierate il più possibile, grazie al contributo ai costi garantito a bilancio dal Comune. Ricordiamo che la retta varia anche in base all’ISEE 2025”.

Il termine per presentare domanda è fissato per il 14 aprile alle ore 13:00. I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito del Comune oppure disponibili presso la portineria del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00).

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata prioritariamente via e-mail all’indirizzo protocollo@comunediandora.it, allegando un file in formato PDF di dimensioni massime 4 MB. Si raccomanda di verificare che la mail sia stata inviata correttamente. In alternativa, il modulo può essere consegnato anche alla portineria del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio al numero 0182/6811285.

Se il numero delle domande supererà i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di ammissione.