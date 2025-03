Altarese, vittoria di prestigio contro la Golfo Dianese. Ponte: “Superlativi e da domani testa al Cengio”

Vittoria di prestigio per l’Altarese, che si avvia verso una salvezza tranquilla. I giallorossi hanno battuto con un sonoro 4 a 1 la Golfo Dianese gettando acqua sul fuoco delle ambizioni da primo posto del club imperiese. Risultato maturato grazie alla doppietta di Gagliardi nel primo tempo e alle reti di Brahi e Ndiaye nella ripresa. Di Favale il goal ospite.

Il commento di mister Alessio Ponte: “Oggi abbiamo fato una prestazione superlativa contro una formazione giovane e davvero forte. Siamo anche rimasti in dieci ad inizio secondo tempo ma non ci siamo accorti di avere l’uomo in meno. Godiamoci questa vittoria, arrivata contro una delle pretendenti al primo posto a cui vanno fatti i complimenti. Martedì cominceremo a pensare al Cengio che è una delle altre squadre attrezzatissime. Ma come ho detto ai ragazzi dopo Andora, se facciamo queste prestazioni, con questa unità di intenti e voglia, possiamo fare bene contro tutti”.

Le parole di Alex Shahini: “Dopo l’espulsione abbiamo corso di più, giocato da squadra lottando su ogni pallone tutti insieme, fino alla fine. Non abbiamo sentito l’uomo immenso perché ci siamo uniti per portare a casa questa grande vittoria che ci fa davvero piacere. Dopo l’espulsione ci è scattato qualcosa ed aveva comunque già il vantaggio. Eravamo in casa e volevamo dimostrare che qui non abbiamo paura di nessuno”.