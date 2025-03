Altarese, le condizioni del “Fornaciari” e le parole di Ponte dopo il pari di Andora: “Costruito occasioni importanti, ragazzi eccezionali”

Altare. È apparsa ieri sui profili social dell’Altarese, la foto di un “Fornaciari” invaso dalla pioggia degli ultimi giorni. Il terreno di gioco, totalmente zuppo, ospiterà il match di domani contro la Golfo Dianese. Per la formazione della Val Bormida sarà senz’altro una gara insidiosa, contro una delle squadre più competitive di questo campionato. Se infatti l’Altarese è all’ottavo posto con 26 punti, la Golfo Dianese è al quarto con 48 punti, in piena lotta per il titolo. Tuttavia, un campo ai limiti dell’impraticabile potrebbe rimescolare le carte in gioco ed essere teatro di una partita estremamente combattuta.

Per i giallorossi, inoltre, non va dimenticata l’iniezione di fiducia data dall’ultima gara. Contro l’Andora il gol di Zaccariello ha permesso all’Altarese di pareggiare 1-1, dopo una prestazione positiva. “Devo fare i complimenti ai ragazzi – ha commentato mister Alessio Ponte nel post gara – perché sono stati eccezionali, in una partita difficilissima contro una squadra che ambisce a posizioni importanti in classifica. Nonostante le defezioni, anche durante la partita con l’infortunio di Martin Puglia, i ragazzi hanno reagito alla grande calandosi completamente nella parte e facendo tutto quello che abbiamo detto in settimana: i complimenti vanno a loro, al gruppo”.

Sempre dopo la trasferta di domenica scorsa, il tecnico ha aggiunto: “Abbiamo avuto tre occasioni nitide davanti alla porta e ci sono stati due episodi sospetti. Bisogna fare un applauso ai ragazzi per essere venuti ad Andora, in una trasferta così complicata, ed essere riusciti a costruire 5 occasioni importanti”.