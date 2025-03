Alpi liguri, scatta l’allerta gialla per il rischio valanghe

Liguria. A seguito dell’aggiornamento odierno del Bollettino Neve e Valanghe a cura del Servizio Meteomont dei Carabinieri, Arpal ha emanato l’allerta gialla valanghe per il settore delle Alpi Liguri Sud sopra i 1.800 metri e degli Appennini Liguri sopra i 1.000 metri.

L’allertamento arriva in relazione “alla stabilità del manto nevoso considerata scarsa sui versanti da ovest a est al di sopra di 1.800 mslm, possibili valanghe di dimensioni medie” afferma l’avviso meteo. Si evidenzia “l’assenza di un manto nevoso continuo ed omogeno, associata alle raffiche di vento”.

“La neve, dove presente, è estremamente localizzata in conche, canali, cambi di pendenza e zone in ombra: prestare attenzione a possibili tratti ghiacciati”.

Per l’emissione della messaggistica di allertamento da parte di Arpal, la stessa viene adottata e trasmessa dal Settore Protezione Civile di Regione Liguria (PC-RL) alle componenti del sistema di protezione civile.

La messaggistica di allerta è trasmessa di norma entro le 16 e ha validità per il giorno stesso e per il giorno successivo.

Per la gestione dell’emergenza legata al rischio valanghe la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato la direttiva 12 agosto 2019 (in Gazzetta ufficiale del 2 ottobre 2019, n. 231) “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe”.

Per venerdì, intanto, Arpal prevede piogge diffuse su tutta la regione con nuova recrudescenza dalle ore serali a Levante, dove saranno possibili piogge a carattere temporalesco anche di forte intensità. Sabato graduale cessazione dei fenomeni dal pomeriggio.