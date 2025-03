Alluvione, Casella (Avs): “Da quattro mesi 51 comuni savonesi attendono lo stato di emergenza”

Savona-Valbormida. “Sono trascorsi più di quattro mesi dall’ultima ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Savona. Purtroppo dal governo non è ancora arrivata risposta alla richiesta di stato di emergenza, con gravi problemi per le amministrazioni comunali impegnate a fronteggiare i danni”. La denuncia arriva da Jan Casella, consigliere regionale di AVS, che ha presentato un’interrogazione in Regione per sollecitare un intervento risolutivo, in modo da finanziare in tempi rapidi il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal maltempo.

“Tra l’inizio di settembre e la fine di ottobre del 2024, in tre diversi momenti, la provincia di Savona è stata interessata da gravi episodi di maltempo, con allagamenti, corsi d’acqua esondati, frane e smottamenti. Ancora oggi, ci sono località parzialmente isolate e collegamenti stradali che necessitano di interventi per evitare che la situazione peggiori, in maniera irreparabile”, ricorda Jan Casella.

“Il conteggio complessivo dei danni al patrimonio pubblico, eseguito con la collaborazione dei 51 Comuni savonesi colpiti dal maltempo, ammontava inizialmente a circa 100 milioni di euro. Eventuali ritardi negli interventi di ripristino, riparazione e messa in sicurezza rischiano di trasformarsi in danni ancora più ingenti per la pubblica amministrazione, con esborsi aggiuntivi e incalcolabili”, sottolinea il consigliere regionale di AVS.

“Lo scorso 31 ottobre, la Regione Liguria ha avanzato la richiesta di Stato di emergenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento di Protezione Civile. All’inizio di gennaio, si sono svolti i sopralluoghi sui territori per il riscontro dei danni a strutture e infrastrutture pubbliche. Adesso è arrivato il momento di garantire ai Comuni il risarcimento dei danni alluvionali. Le singole amministrazioni locali non possono fronteggiare da sole queste spese: è necessario l’intervento del governo e la Regione Liguria deve fare sentire la sua voce a Roma”, dichiara Jan Casella.

Preoccupazione anche in Valbormida. Nonostante le ripetute richieste di informazioni nulla di ufficiale è stato comunicato ai Comuni, come sottolineano gli amministratori di Cairo e Carcare. Anche il gruppo di opposizione “Più Cairo” sollecita l’Amministrazione: “Nulla dopo la nostra interrogazione discussa a fine novembre è stato più riferito sullo stato dell’arte in merito agli aiuti richiesti in funzione dei danni subiti nè quale risposta abbia ricevuto il Comune di Cairo dalla Regione Liguria per il riconoscimento dello Stato d’Emergenza in relazione ai fatti alluvionali del 26/27 ottobre. Nulla è stato più riferito neppure dopo l’approvazione delle somme urgenze a bilancio. Chiediamo quale sia lo stato dell’arte in merito all’iter per il riconoscimento dello Stato d’Emergenza e quali siano le tempistiche conosciute in merito agli interventi in favore di privati e imprese danneggiate in conseguenza dei danni alluvionali e quali destinati a interventi su beni comunali. Inoltre, a quanto ammonta la somma raccolta dalle elargizione dei cittadini e di terzi e secondo quali criteri e quando il comune deciderà di devolverle?”, scrivono in un’interrogazione.