Albissola, prosegue la riqualificazione del verde urbano: nuove palme nell’aiuola spartitraffico tra l’Aurelia e piazza San Antonio

Albissola Marina. L’assessorato al verde urbano ha avviato per questa annualità vari interventi di opere di ammodernamento e rigenerazione, che rispondono, ognuno in modo diverso a seconda dei luoghi interessati, ad esigenze di decoro e valorizzazione di alcuni dei principali spazi verdi urbani con l’obiettivo di presentare una città sempre più decorosa e vivibile. Sono già stati affidati i lavori di rigenerazione delle aiuole di Via Ines Negri, Via Palestrina e dall’area basket in fondo a Viale Perata”.

Tra questi interventi in programmazione, ha preso avvio proprio nella giornata di ieri, un ulteriore nuovo lavoro riguardante il restyling dell’aiuola spartitraffico che corre lungo tutto il marciapiede posto tra l’Aurelia e la Piazza San Antonio. Lo spartitraffico si presenta con tratti di siepe e varie palme “Chamaerops” da sostituire perchè malate e colpite da un insetto parassita.

Il progetto di riqualificazione dell’area verde in questione, prevede la sostituzione della siepe esistente con nuovi arbusti sempreverdi molto resistenti e ideali per siepi della specie “Eugenia Myrtifolia” e di mettere a dimora nuove 5 palme di “Washingtonia Robusta” più resilienti all’attacco del punteruolo rosso. Tale proposta progettuale offre maggiore uniformità e gradevolezza all’area dello spartitraffico lungo la via Aurelia. Si valuterà inoltre di piantumare ulteriori piante per aggiungere valore ornamentale e nel contempo contenere le erbe infestanti.

“Terminato questo cantiere, nelle prossime settimane e comunque prima dell’avvio della stagione estiva, partirà anche la riqualificazione del verde della Piazza Sisto IV, prevedendo in particolare la sostituzione di tutte le palme della specie ‘Chamaerops Excelsa’ già abbattute per motivi di sicurezza in quanto gravemente infestate da un parassita, nell’ area in argomento, con la messa a dimora di

nuove alberature resistenti in condizioni climatiche mediterranee, scelte perchè ben si adattano al contesto urbano presente nel centro storico, non interferendo con i dehors già presenti ed inoltre

di più facile manutenzione e di più facile contenimento delle relative chiome”.

“Inoltre è in fase di attuazione anche una serie di verifiche preventive sulla stabilità di 15 delle più grandi e più datate alberature presenti sul nostro territorio attraverso il metodo VTA (Visual Tree Assessment) che è una metodologia di indagine utile ad esaminare le caratteristiche morfologiche e strutturali di un albero per individuarne eventuali difetti strutturali”, ha concluso Silvestro.