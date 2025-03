Albissola, l’arte concettuale e il mondo culturale di Maurizio Sangineto in un viaggio nella città della ceramica

Albissola Marina. A spasso nell’arte. Una giornata di botteghe di ceramica, cultura, tradizione e curiosità. “Alla scoperta di Sangy”, l’artista internazionale considerato il maggior specialista della “Scienza dei nomi”. Maurizio Sangineto. Un viaggio nell’arte e nel suo mondo. Una giornata di scambio culturale, lo scorso giovedì ad Albissola Marina, ideata e fortemente voluta dal consigliere Roberto Giallombardo, con il sostegno del vicesindaco Luigi Silvestro e organizzata dalla Pro Loco Borghi del Beigua con il patrocinio del Comune. Arte e cultura con la visita nei luoghi più simbolici di Albissola.

La tradizione artistica ceramica delle Albisole, con il giro tra le botteghe ceramiche, la visita alla Casa Museo Jorn e alla Passeggiata degli Artisti. Il clou dell’iniziativa, l’incontro al museo Muda dove Sangy si è raccontato svelando ai tanti presenti i segreti della sua arte concettuale.

“Uno scambio artistico culturale tra la storia artistica intrinseca di Albissola e l’avanguardia concettuale di questo artista che qui, come lui stesso ha dichiarato, ha potuto toccare con mano l’essenza dell’arte materica” spiegano dalla Pro Loco Borghi del Beigua. “È stata un’occasione unica per mettere in atto una prima ‘trasfusione’ di creatività che apre nuovi scenari. – commenta Maurizio Sangineto – Io che faccio arte concettuale, ho avuto una grande lezione materica, perché qui le mani sono talmente abili che arrivano a livelli impressionanti. Mentre i maestri che ho incontrato hanno potuto apprendere da me l’importanza di andare oltre l’aspetto puramente estetico-formale e usare le opere come messaggeri di pensiero. Sono stato onorato dell’invito ad Albissola, capitale della ceramica d’arte, di cui avevo tanto sentito parlare ma non avevo ancora avuto l’opportunità di visitare. Ringrazio in particolare Roberto Giallombardo, artefice di questa bella iniziativa”.

Tornare ai fasti dei tempi d’oro, un passo alla volta, è il sogno dell’ideatore dell’iniziativa: “Sangy è un artista a 360 gradi che ha saputo emozionare e coinvolgere il numeroso pubblico – commenta Roberto Giallombardo, capogruppo di Vince Albissola -. È bello pensare a una Albissola che torni ad essere frequentata da artisti di grande caratura che possano dare visibilità, immettere linfa creativa nell’incontro con i nostri valenti ceramisti, confermando la nostra cittadina quale luogo speciale di incontro e scambio culturale”.

Poi il vicesindaco: “Un ringraziamento al consigliere Giallombardo e alla Pro Loco per l’organizzazione di questo evento e naturalmente a Sangy. – conclude Luigi Silvestro – La grande tradizione della ceramica artistica di Albissola va valorizzata e fatta crescere facendo sistema con tutte le realtà del comprensorio, ma cercando anche di innovarsi attraverso linguaggi creativi in grado di attirare le nuove generazioni. La giornata con Sangy rientra proprio in questa rotta”.

La Pro Loco Borghi del Beigua ringrazia il Comune di Albissola, i ceramisti che hanno aperto le proprie botteghe all’artista e Bianca Maria Braghenti.