Albisola, Valeria Grasso nuovo presidente di Officina900: succede a Francesca Paviglianiti

Albisola Superiore. Nella serata di venerdì 28 marzo si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo di Officina900, realtà attiva sul territorio di Albisola Superiore da sei anni.

Dopo quattro anni di presidenza di Francesca Paviglianiti, che ha dovuto anche fare i conti con il grave incendio che ne ha colpito la sede, l’assemblea dei soci all’unanimità ha deciso per un avvicendamento di presidenza tutto al femminile eleggendo Valeria Grasso alla guida per i prossimi quattro anni di mandato.

Come collaboratori al fianco del nuovo presidente si confermano Gabriele Resmini come vice presidente e Luca Pellegrino segretario, Laura Negretti annoverata tra i soci storici dell’associazione chiude il cerchio come consigliere.

Valeria Grasso, già molto conosciuta nell’ambito artigiano albisolese come maestra orafa, è laureata in architettura votata all’insegnamento della storia dell’arte, ha vissuto ad Albisola Capo per quasi trent’anni ed ora con la propria famiglia vive attivamente la sua presenza nella comunità di Ellera.

“Augurando alla nuova presidentessa ed a tutta Officina900 un proficuo e brillante lavoro ricco di nuove idee e proposte, attività e collaborazioni, salutiamo la notizia con un grandissimo in bocca al lupo”, dicono dall’associazione.