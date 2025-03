Albisola, i soci del Crcs di Luceto donano olio agli anziani dell’Rp comunale

Albisola Superiore. Una nutrita rappresentanza dei soci del Circolo Ricreativo Culturale Sportivo della frazione di Luceto, ad Albisola Superiore, come condiviso con l’assessore Calogero Massimo Sprio, si sono presentati dinanzi agli ospiti della residenza protetta comunale “SS. Nicolò e giuseppe” per donare loro sei bottiglie di olio frutto della spremitura delle olive raccolte dagli stessi presso il parco antistante la società.

“Si è trattato – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Massimo Sprio – di un incontro particolarmente significativo perché, oltre al valore nutrizionale e alla genuinità dell’olio donato, con questo gesto sono state trasmesse sensibilità e attenzioni nei confronti dei nostri anziani; inoltre la consegna dell’olio ha anche testimoniato un elemento della cultura e delle tradizioni che caratterizzano il nostro territorio”.

“In effetti – prosegue Sprio – alcuni anziani hanno colto l’occasione per raccontare la loro esperienza svolta nel lontano passato in questo ambito quando vi erano meno strumenti ed una maggiore fatica richiesta. La CRCS di Luceto non è nuova a queste dimostrazioni di affetto rivolto agli ospiti dell’Rp comunale che nel corso degli anni è stato manifestato in modi molto diversi”.

Il presidente della CRCS di Luceto Marino Baccino ha espresso il proprio piacere per essersi sentito accolto dagli anziani dell’RP ed ha portato i saluti dei membri del Circolo; ha poi ringraziato i soci presenti che hanno collaborato nella raccolta delle olive e nella produzione dell’olio parte del quale è stato donato alla struttura. Il presidente Baccino ha inoltre ricordato e dato merito ai soci che a suo tempo hanno piantato gli alberi di ulivo presso quel parco e che ne hanno avuto cura nel corso degli anni.

La residenza protetta “SS. Nicolò e Giuseppe” ha costruito, nel corso dell’ultimo decennio, una grande radicazione nel territorio circostante promuovendo e facilitando l’interazione con le diverse associazioni, realtà commerciali e privati cittadini che ha consentito di mantenere e rafforzare negli anziani albisolesi il senso di appartenenza alla loro città.