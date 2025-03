Albenga, una via intitolata a Raffaello Orsero: la mozione dei consiglieri di minoranza

Albenga. È stata presentata una mozione, con primo firmatario il consigliere comunale Guido Lugani, che vede il supporto di tutta la minoranza, per intitolare una via di Albenga all’imprenditore Raffaello Orsero, figura di spicco nel panorama economico e industriale della città.

L’iniziativa, che ha suscitato grande interesse, intende rendere omaggio al contributo significativo e duraturo di Orsero allo sviluppo della città, in particolare nell’ambito dell’ortofrutta e della logistica.

“Raffaello Orsero, fondatore della Fratelli Orsero, poi divenuta Fruttital, è stato uno dei principali artefici che ha contribuito a trasformare Albenga in una delle “capitali europee” dell’ortofrutta nel dopoguerra, portando alla crescita e al prestigio non solo della sua azienda, ma dell’intero territorio ingauno” afferma Lugani.

“La via proposta, situata tra il nuovo LIDL ed il SELF, si trova in una zona commerciale della città, ed è attualmente priva di nome. Per questo motivo, la minoranza ha scelto di chiedere all’Amministrazione comunale di intitolarla al “Cav. Lav. Raffaello Francesco Orsero”.

“La mozione chiede di impegnare l’Amministrazione a formalizzare l’intitolazione della via a Raffaello Orsero, in segno di gratitudine per l’imprenditore e per l’importante contributo che la sua attività ha dato alla crescita economica della città” conclude il consigliere comunale.