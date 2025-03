Albenga, terminati i lavori per la sistemazione della strada in via Cellini

Albenga. Continuano le manutenzioni su strade e marciapiedi su tutto l’ampio territorio comunale.

È terminato pochi giorni fa l’intervento di sistemazione di via Cellini. La via, che presentava tratti asfaltati e sterrati, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione che ha visto la riasfaltatura delle parti deteriorate e la sistemazione della parte sterrata.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha sottolineato l’importanza di questi lavori: “Il territorio di Albenga è molto ampio e variegato, e cerchiamo di intervenire su ogni problematica sulla base del principio di rotazione, sulle segnalazioni dei cittadini e delle situazioni prioritarie per sicurezza stradale e viabilità”.

La riasfaltatura delle parti deteriorate ha reso la strada più sicura e percorribile, mentre la sistemazione della parte sterrata ha migliorato l’accessibilità e ridotto i disagi per chi la percorre quotidianamente.

Il sindaco Tomatis ha aggiunto: “Continueremo a lavorare per migliorare le nostre strade e rispondere alle esigenze dei cittadini. La sicurezza stradale è una priorità per la nostra amministrazione, e siamo determinati a intervenire su tutto il territorio per garantire una viabilità efficiente e sicura.”

La sistemazione di via Cellini “è solo uno dei tanti interventi previsti nel piano di manutenzione stradale di Albenga”.