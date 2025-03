Albenga, sorpresi con cocaina tentano la fuga: arrestati dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato due persone per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, infatti, nel corso di un mirato servizio antidroga hanno fermato due persone, un uomo originario dell’Est Europa di 36 anni e una donna italiana di 35 anni, entrambi domiciliati in provincia di Savona e già noti per precedenti specifici.

La pattuglia dell’Arma, verso mezzanotte, mentre transitava in piazza del Popolo, ha notato le due persone che cercavano maldestramente di nascondersi dietro un furgone per sottrarsi alla vista dei carabinieri, gettando nel contempo un involucro di colore chiaro. Pensando di non essere stati notati, i due hanno poi tentato di dirigersi verso il lungomare, evidentemente nell’intento di far perdere le proprie tracce, ma subito dopo sono state raggiunte e ricondotte nei pressi del mezzo dove è stato recuperato l’involucro.

Successivamente i due pregiudicati sono stati condotti al comando della Compagnia Carabinieri di Albenga: all’interno dell’involucro è stata rinvenuto della cocaina, per un peso di oltre 16 grammi, già suddivisa in dosi e pronte per lo spaccio al dettaglio.

I due sono stati quindi arrestati in flagranza di reato e, d’intesa con la locale Procura della Repubblica, trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima che si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Savona: sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, in attesa del procedimento penale a loro carico nel prossimo mese di aprile.