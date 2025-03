Albenga riceve lo stemma araldico dall’Istituto Nastro Azzurro. Il sindaco: “Motivo di grande orgoglio”

Albenga. Albenga ha vissuto una giornata di grande rilevanza simbolica con la consegna ufficiale dello stemma araldico di Croce di Guerra al Valor Militare da parte dell’Istituto Nastro Azzurro. Un momento che celebra l’identità storica e culturale della città.

Il momento della consegna ha rappresentato il riconoscimento del legame tra Albenga e i valori di tradizione, sacrificio e senso di appartenenza.

“L’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare, Visto il Regio Decreto del 17.11.1927, Visto il Regolamento per l’Emblema Araldico, il Comune di Albenga è autorizzato a fregiarsi a tutti gli effetti araldici del seguente Emblema ch’è il capo e il campo d’oro, d’azzurro la campagna; timbrato di un elmo di ferro posto in maestà, valorizzi a forma di piuma d’oro, d’argento e d’azzurro, il tutto contornato da un filetto d’oro”.

Le dichiarazioni del sindaco Riccardo Tomatis: “Ricevere lo stemma araldico dall’Istituto Nastro Azzurro è per Albenga motivo di grande orgoglio. Questo simbolo incarna la nostra storia, le radici e i valori condivisi che ci uniscono come comunità. Albenga è una città ricca di tradizioni e cultura, e questo riconoscimento non solo ci onora ma ci stimola a continuare a valorizzare il nostro territorio con rinnovata consapevolezza.”

Le parole del presidente del consiglio comunale Alberto Passino: “Lo stemma araldico conferito alla nostra città è un riconoscimento che va oltre il simbolo, è una testimonianza del nostro impegno a preservare e promuovere le tradizioni e i valori che caratterizzano Albenga. Ringrazio l’Istituto Nastro Azzurro per questo gesto che rafforza il legame tra il nostro passato e il futuro della nostra comunità.”

Antonio Rossello, presidente della Federazione Provinciale di Savona dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, ha dichiarato: “La concessione dello stemma araldico ad Albenga sancisce un atto di profondo senso patriottico e un tributo al patrimonio morale e culturale della città. Questo riconoscimento testimonia il costante impegno delle istituzioni nel propugnare la memoria storica e i valori che ci uniscono. Siamo onorati di aver contribuito a questo importante momento, consolidando il legame tra Albenga, le sue radici gloriose e i principi di eroismo e sacrificio incarnati dall’Istituto Nastro Azzurro”.