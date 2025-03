Albenga, Podio: “Per la messa in sicurezza della Piana il sindaco incontra Bucci a mani vuote”

Albenga. “Mi fa piacere che il sindaco Tomatis incontri il presidente della Regione per parlare del rischio idrogeologico della Piana di Albenga, ma c’è un problema: il sindaco si presenterà da Bucci a mani vuote, senza nemmeno l’ombra di un progetto. Ma allora, cosa potrà chiedere alla Regione di finanziare? Semplice: il nulla”. Lo scrive il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.

“Da mesi – spiega – insistiamo sull’urgenza di mettere a punto piani concreti, e invece il sindaco si presenterà senza mezzo documento e senza una richiesta chiara di finanziamento. Probabilmente, a seguito dell’incontro con Bucci, Riccardo Tomatis dirà di aver concordato con la Regione come spendere i 5 milioni di euro stanziati per il Rio Carenda, ma la verità è che quei fondi erano già destinati e programmati da tempo. La Regione pianifica, decide e investe. A differenza della sua amministrazione, che, dopo ben 8 mesi, continua a non programmare nulla”.

“Infine, sono contento che il sindaco di Albenga si prepari anche a ricevere la conferma di ciò che gli albenganesi sanno già da tempo, come dimostrano i risultati ottenuti dal centrodestra ad Albenga nelle ultime elezioni regionali: Marco Bucci mantiene la parola. In campagna elettorale, il governatore ligure aveva promesso che il Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia sarebbe tornato operativo H24, e, alla luce del recente voto unanime in Consiglio regionale, così sarà”, conclude Podio.