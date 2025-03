Albenga, Perrone (FI): “Via Giotto, grazie alla nostra mozione qualcosa si muove. Ma domani si voti nel merito, non per partito preso”

Albenga. “Lo scorso 3 febbraio ho depositato una mozione per chiedere interventi urgenti di pulizia, decoro e sicurezza in via Giotto, zona di Vadino troppo a lungo trascurata. Domani sera la mozione sarà finalmente discussa in consiglio comunale”. Lo comunica Ginetta Perrone, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Questa mattina ho effettuato un sopralluogo in via Giotto, incontrando diversi residenti della zona che mi hanno confermato un segnale positivo: da qualche giorno, finalmente, lo spazzino è tornato a pulire regolarmente l’area. Un piccolo ma importante passo avanti. Tutti loro mi hanno detto con chiarezza che questo miglioramento è avvenuto dopo la presentazione della mozione a mia firma. Prima di sentirci dire domani sera ‘ci avevamo già pensato noi’, il leitmotiv preferito dal centrosinistra ingauno quando si trova a rispondere alle mozioni della minoranza, voglio anticipare la narrazione ringraziando il sindaco e l’amministrazione tutta… per averci pensato, grazie alla nostra mozione”.

“La verità è che qualcosa si è mosso solo dopo i nostri ripetuti appelli e le numerose segnalazioni inviate, in due anni, allo sportello del cittadino da parte degli stessi residenti, ormai esasperati dallo stato di incuria e abbandono. Domani sera la mozione verrà comunque discussa e votata. È un atto doveroso nei confronti di chi vive in via Giotto. Sarebbe comico – ma anche triste – se la maggioranza, dopo essersi attivata grazie al nostro impulso, decidesse di bocciarla solo per partito preso. L’interesse dei cittadini deve venire prima degli equilibri politici. Via Giotto merita attenzione, dignità e risposte concrete”.