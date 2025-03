Albenga, Nicolosi: “Con la società nessun contatto da un mese, in futuro puntare sui ragazzi della Juniores ma con un progetto”

Albenga. Una buona prestazione nel suo complesso quella della Juniores Nazionale bianconera contro il Vado di Boisfer, tra le formazioni di testa del campionato. Vincono 2-0 i rossoblù ma gli ingauni hanno provato sempre a giocare con una grinta importante, da sottolineare. Nonostante favorisca la giovane età, quest’ultimo aspetto non è scontato dopo tutte le tristi vicissitudini che hanno colpito l’Albenga durante questa stagione. Con Massa che è andato via qualche settimana fa, alla guida della squadra c’è Mario Nicolosi. Il dirigente, già impegnato con la formazione femminile, accompagnerà questo gruppo fino alla fine, siccome dalla partita con l’Asti ha scelto di andare avanti nonostante dai piani alti societari si volesse interrompere l’attività anche della leva Under.

Una scelta di cuore quella di Nicolosi dettata dalla passione verso i colori bianconeri, l’affetto nei confronti dei ragazzi della Juniores, delle ragazze della Femminile e degli addetti ai lavori ingauni. È lui a rompere il silenzio degli ultimi mesi: “Questi sono ragazzi splendidi. Da due settimane che sono con loro ho capito che caratterialmente hanno tanto da dare. Sono buoni giocatori oltretutto, però purtroppo ci sono parecchi squalificati e la struttura societaria non c’è“.

“Nelle ultime settimane non c’è stato alcun contatto con la società – ha raccontato -. Io ho due squadre, Juniores e Femminile, che porto avanti con grande sacrificio, anche fisico. Ma lo faccio volentieri, per l’Albenga: io non mollo. Qual è stata l’ultima volta che ho sentito la società? Circa un mese fa ma con le solite parole e promesse di un domani che non c’è stato e non credo ci sarà. Hanno preso in giro il cuore dell’Albenga. La città è con noi: con la Juniores e la Femminile“.

Nicolosi vede un’unica modalità per ripartire, ovvero farlo dalla passione per i colori bianconeri: “Ai pilastri della società bisogna mettere gente che ci mette il cuore, non tanto i soldi. A parte i tifosi ci sono persone come i Gabriele e Alessandro Patrucco, Luca e Elena Gastaldi. Persone che hanno a cuore l’Albenga, non che hanno degli interessi”. E puntare a formare un’ossatura con i ragazzi dell’attuale Juniores Nazionale, soprattutto se si dovrà ripartire da categorie inferiori: “Dobbiamo cercare in tutti i modi di trattenerne il più possibile ma con un progetto, con delle promesse che però vadano a buon fine. Sono ragazzi abbattuti perché si sono trovati in mezzo a una strada dall’oggi al domani e non è una situazione facile. Bisogna ricostruirli caratterialmente ma non è una cosa difficile perché il carattere ce l’hanno già di loro. Stando dando tanto, io sto provando a motivarli. Speriamo che credano del progetto, siamo contenti dei loro passi in avanti”.

Sulla Femminile: “Le ragazze sono sempre nel mio cuore lavorando con loro da due stagioni. L’anno scorso abbiamo fatto il terzo posto, quest’anno siamo al quarto ma soprattutto c’è attaccamento alla maglia e ci vogliamo bene. Questo è quello che conta”.