Albenga, l’orgoglio ingauno non muore mai. Patrucco: “Ripartire da chi ama veramente l’Albenga”. Gastaldi: “Sarebbe bello ricreare una bella storia ingauna”

Albenga. La stagione sportiva 2024-2025 sta arrivando alla sua fase conclusiva ed è proprio qui che si decidono tanti campionati. Quello della Prima Squadra dell’Albenga si è concluso il 16 febbraio scorso quando c’è stata la seconda mancata presenza in campo e l’esclusione dalla Serie D. Continuano a giocare la Juniores e la Femminile in totale autogestione per volontà di appassionati. Un obiettivo e una speranza guidano l’ambiente ingauno: per il presente finire la stagione con dignità, per il futuro provare a ripartire per ricostruire un club storico come quello bianconero. Ancora presto per ipotizzare scenari futuribili, ma è anche particolarmente complicato in presenza di un’attuale società sparita dai radar locali. Non resta che attendere e dare merito a chi in questo momento sta rappresentando onorevolmente la maglia ingauna prima del periodo della verità. In rappresentanza della formazione “Under” bianconera parlano il dirigente accompagnatore Alessandro Patrucco e il capitano classe 2005 Alessio Gastaldi.

Patrucco, come procedono i lavori all’interno per portare le due leve al traguardo?

Procede bene anche grazie all’aiuto di Fabio Becchi che è venuto a darci una mano per le trasferte e i pranzi. La Femminile va avanti anche grazie all’aiuto di Mario Nicolosi che si sdoppia sempre facendo il doppio allenamento. I ragazzi si stanno allenando bene e lo si vede nelle partite: giochiamo meglio e con molta più tranquillità. Vogliamo portare a casa i risultati per far sì che il nostro Albenga possa andare avanti nel migliore dei modi.

Quando si è cominciato ad avvertire il momento di grande difficoltà anche nella Juniores?

Facendo il doppio ruolo tra Prima Squadra e Juniores, l’allenatore perde la concentrazione. Massa comunque ci metteva grinta negli allenamenti per dare una mano ai ragazzi a migliorare, però era difficile. Da dicembre in poi si era capito che sarebbe stato difficile andare avanti. Nessuno della società si è più fatto vedere e sentire, noi andiamo avanti con le nostre forze: non saremo mai andati avanti senza i ragazzi e le ragazze. Sono loro che permettono di proseguire dopo 120 anni di storia. Non abbiamo più avuto modo di sentire nemmeno Massa. Qualora volesse farsi sentire o venire a vedere le partite lo accoglieremo.

Gastaldi, il gruppo come sta vivendo questa annata piena di difficoltà?

Senza la voglia è difficile giocare e noi in campo ci impegniamo. Alla fine i risultati non sono da 6-0 per gli altri come si può pensare, noi vogliamo sempre giocare la nostra partita per cercare di prendere i punti persi durante l’anno. Non è facile comunque andando da soli senza avere più nessuno. Io è da dodici anni che sono qua e ho fatto anche qualche presenza in Serie D per poi giocare la Juniores Nazionale. Bisogna aspettare la fine della stagione per vedere cosa succederà.

Patrucco, quale futuro vedi per far ripartire l’Albenga?

Vogliamo farlo da chi ama veramente l’Albenga. Mario Nicolosi ha detto che rimarrebbe anche in categorie più basse, per esempio. Noi dobbiamo ripartire da gente di Albenga: dai Fedelissimi, ai giocatori e a tutte quelli che stanno aiutando in questo momento di difficoltà. Finché ci sono queste persone e il tifo, l’US Albenga non morirà mai. Voglio ringraziare i Fedelissimi, capitanati da Andrea Lupi, Luca Gastaldi, Leo, Enrico Perlo e Mario Nicolosi che ci daranno sicuramente una mano per il futuro. Se poi arriverà qualcuno ad aiutarci lo accogliamo volentieri.

Gastaldi, quanta voglia hai e avete di essere tra i protagonisti dell’Albenga che verrà?

Sarebbe molto bello ricreare una bella storia ingauna, ripartendo con tutti noi di Albenga riportando in alto la società con onore e amore. Non si sa ancora nulla però, vedremo per il prossimo anno. Mi unisco ai ringraziamenti di Alessandro e ringrazio a nome di tutta la squadra Fabio Becchi che ci sta dando una grande mano. Un grazie ai tifosi per quello che hanno fatto anche nei miei momenti più difficili.