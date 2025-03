“Albenga in tavola” torna e si arricchisce di importanti collaborazioni

Albenga. Sabato 22 marzo in Piazza IV Novembre, torna una delle rassegne più gustose e attese nella Città delle Torri: “Albenga in Tavola”.

Si partirà con una giornata dedicata al carciofo spinoso di Albenga che incontrerà, grazie a preziose e importanti collaborazioni, altre eccellenze enogastronomiche anche del vicino Piemonte.

Ecco alcuni momenti da segnalare. Da non perdere lo Show Cooking dei ragazzi dell’Istituto alberghiero con degustazione dei loro fantastici piatti e lo stand dei ragazzi dell’Istituto Agrario.

Sinergia con la tradizionale partecipazione dell’Istituto alberghiero di Alassio e dei produttori locali, sarà la performance in tre atti dell’event-chef Roberto Verta, che racconterà il “matrimonio gastronomico” tra il carciofo e la robiola in tre “carcio-cooking”, con l’obiettivo di stimolare il pubblico presente e virtuale a scoprire e/o utilizzare i prodotti grazie ai suoi originalissimi spunti creativi e al coinvolgente food-telling abbinato ad ogni preparazione.

Focus della giornata sarà la narrazione dell’abbinamento gastronomico con la robiola di Roccaverano, ad oggi uno dei due unici formaggi caprini italiani tutelati da una denominazione più che quarantennale con una crescita della domanda difficile da soddisfare per il disciplinare rigidissimo imposto ai produttori, e che l’ha resa proprio per questo una delle DOP più apprezzate e ricercate dai palati gourmet e dall’alta ristorazione a livello nazionale.

Partecipazione e coinvolgimento dell’Università degli Studi di Genova con il nuovo corso di laurea in Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo. L’intento è quello di valorizzare i carciofi d’Albenga.

Grazie al coinvolgimento del Centro Studi Assaggiatori di Brescia, che dal 1990 rappresenta l’unità di ricerca sull’analisi sensoriale più avanzata e completa, si renderà il pubblico protagonista attraverso la riscoperta ed educazione all’uso dei cinque sensi.

Il patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria e la presenza del suo presidente Enrico Lupi evidenzierà il legame sempre più stretto e strategico tra il tessuto economico delle micro e piccole imprese locali con l’appeal turistico di un’area che deve saper valorizzare la “magia” del connubio tra terra e mare.

Afferma l’assessore al turismo e commercio Camilla Vio: “I carciofi di Albenga, con il loro marchio De.Co., rappresentano una delle eccellenze più preziose del nostro territorio, un simbolo di qualità e identità locale. Questi prodotti, amatissimi e ricercati sui principali mercati italiani, come Torino e Milano, portano il nome della nostra Piana in giro per tutta Italia e non solo, contribuendo a valorizzare il nostro patrimonio agricolo e gastronomico.

“Sabato sarà una giornata imperdibile, dedicata all’approfondimento e alla scoperta di nuovi, sorprendenti abbinamenti culinari con il nostro carciofo spinoso, frutto di collaborazioni preziose e creative. Invitiamo tutti gli appassionati del buon cibo a partecipare a questo evento gratuito, un’occasione unica per celebrare insieme le nostre tradizioni e il gusto autentico della nostra terra”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga in Tavola è una delle rassegne più rappresentative del nostro territorio, capace di mettere in risalto le nostre eccellenze enogastronomiche e la tradizione che ci contraddistingue. La giornata dedicata al carciofo spinoso di Albenga, è un’occasione per celebrare i nostri prodotti locali e per creare connessioni con altre straordinarie realtà, come quelle del vicino Piemonte. Eventi come questo testimoniano l’importanza di valorizzare il connubio unico tra terra e mare che caratterizza il nostro territorio”.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’U.O. Servizi turistici Cultura Sport del Comune di Albenga, tel. 0182/562244 – 261, e-mail: turismo@comune.albenga.sv.it.