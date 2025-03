Albenga, in piazza del Popolo “Presidio e letture per la Palestina”

Albenga. Si intitola “Presidio e letture per la Palestina” la manifestazione che si terrà sabato 22 marzo alle 16 in piazza del Popolo ad Albenga e promossa da Sinistra Ingauna.

“Ci vediamo in piazza, per un presidio di letture su quello che rischia di diventare un rumore di sottofondo in un contesto storico sempre più in guerra e armato – spiega Alfonso Di Lieto di Sinistra Ingauna – Daremo voce, spazio e importanza ad uno dei tanti conflitti che spaventano sempre più il nostro mondo, parleremo di pace, priorità assoluta e obiettivo comune di un’Europa che si riarma”.

“Alla manifestazione, seguirà la proposta di una mozione, che faccia di Albenga la capofila per pronunciarsi contro ogni guerra e per dire no al finanziamento di armi, ponendo le persone al centro dell’azione politica con sanità ed istruzione di qualità come priorità assoluta”.

Aderiscono alla manifestazione: Sinistra Ingauna, Attac Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Associazione Mamme e Donne Musulmane, Fondazione Musulmani Albenga, Casa dei Circoli Culture e Popoli Ceriale, Associazione Culturale Liguria Palestina.