Albenga in lutto per la scomparsa di Anna Maria Tagliasacchi

Albenga. Albenga in lutto per la scomparsa della professoressa Anna Maria Tagliasacchi.

“Con profonda commozione desidero ricordare la professoressa Tagliasacchi, mia indimenticabile insegnante di Lettere nella sezione B al Liceo Giovanni Pascoli – così la ricorda Eraldo Ciangherotti -. Donna colta, appassionata, capace di trasmettere l’amore per la letteratura come pochi sanno fare, è stata per me — e per tanti altri suoi studenti — una guida, un esempio, un faro acceso tra i banchi di scuola e nella vita”.

“Instancabile volontaria dell’Unitre di Albenga, con cui — da assessore ai servizi sociali — ho avuto l’onore di collaborare a lungo, ha saputo portare cultura, calore umano e senso civico in ogni iniziativa, continuando a donarsi con generosità e dedizione anche fuori dall’aula scolastica”.

“Persona profondamente credente, per anni ci siamo ritrovati vicini di panca alla Messa domenicale delle 18.30 al Sacro Cuore di Albenga, sempre accompagnata dal marito Mario, medico stimato e uomo gentile. Insieme formavano una coppia bellissima da vedere, discreta e affiatata, con cui era un piacere scambiarsi un sorriso, un saluto, una parola buona”.

“Alla sua famiglia, al dottor Mario e ai figli Antonella e Pierfrancesco, giunga il mio abbraccio più sincero. Nella preghiera, il mio pensiero colmo di gratitudine per aver avuto il privilegio di incontrare una grande insegnante, una donna speciale, un’anima luminosa della nostra comunità. Il suo ricordo vivrà in ogni pagina letta con il cuore, in ogni gesto di bontà, in ogni momento di fede condivisa”.