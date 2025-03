Albenga, il 31 marzo l’inaugurazione della biblioteca “Antonio Menzione” del liceo Bruno

Albenga. Lunedì 31 marzo alle 11 presso l’aula magna della sede di via Dante del liceo “Giordano Bruno” di Albenga sarà inaugurata la biblioteca “Antonio Menzione”, docente di latino e greco presso lo storico liceo classico “Giovanni Pascoli” dal 1960 al 1973 nonché autore di studi scientifici e di testi scolastici sui poeti latini Catullo, Orazio, Tibullo, Properzio e Ovidio, su cui si sono formate generazioni di studenti ingauni.

Memorabile la sua esperienza di prigioniero di guerra a Buxtehude-Königreich (in Bassa Sassonia) nel 1944-45 e il suo viaggio in moto nel 1951 da Alassio (dove risiedeva) in Germania per rivedere i suoi “datori di lavoro” di cui è rimasta traccia in una pagina di giornale tedesco rinvenuta tra i suoi libri.

Appartenuti al professor Menzione e generosamente donati dai figli del professore, nel corso degli ultimi anni i libri sono stati ordinati e collocati dal professor Giorgio Barbaria all’interno di cinque scaffali dell’aula magna. Oltre un migliaio di testi e saggi di letteratura greca, latina, italiana, nonché di alcune letterature straniere, ma anche opere di filosofia, storia e arte, testimoniano la vastità di interessi e la qualità della cultura del loro custode.

Durante l’evento, in cui è previsto un ricordo a più voci della figura dello storico professore e lo scoprimento di una targa commemorativa, la dirigente scolastica, professoressa Simonetta Barile, accoglierà i figli del professor Menzione, Elio (ex ambasciatore italiano in Germania) ed Elena, nonché alcune ex-allieve ed ex-allievi del professore, alla presenza degli studenti del triennio classico e dell’assessore all’istruzione del Comune di Albenga.