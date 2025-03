Albenga, i bambini dell’Ester Siccardi imparano il mestiere del pizzaiolo: “Creatività e tradizione”

Albenga. Oggi, presso l’Istituto Ester Siccardi di Albenga, una mattinata speciale all’insegna della tradizione e della creatività, dedicata alla scoperta del mestiere del pizzaiolo. Guidati dalle maestre Jessica, Samantha e dalla coordinatrice didattica Elisa Esposito, i bambini hanno avuto l’opportunità di mettere letteralmente le mani in pasta!

Lo chef, maestro di cucina, nonché pizzaiolo dei Vip, Massimo Buschini, insieme a Camilla Buschini, titolari del ristorante “La Piazza” di Finale Ligure, hanno mostrato ai piccoli apprendisti come preparare pizzette e bocconcini di pane, utilizzando ingredienti semplici e genuini: i giovani alunni della scuola hanno impastato, modellato e decorato le loro creazioni, scoprendo così l’arte della panificazione e della pizza in un’atmosfera divertente e coinvolgente.

“L’entusiasmo dei bambini e delle maestre ci ha davvero riempito il cuore: vedere la loro curiosità e la loro voglia di imparare è stata un’esperienza meravigliosa – hanno sottolineato Massimo e Camilla Buschini -. Alla fine della mattinata, ogni piccolo pizzaiolo ha ricevuto un attestato simbolico, un ricordo particolare di questa giornata creativa e di condivisione”.

“Ringraziamo di cuore l’Istituto Ester Siccardi per l’ospitalità e per averci permesso di trasmettere la passione per un mestiere che racchiude tradizione, creatività e tanto amore per il buon cibo. Speriamo che questa iniziativa rimanga nei cuori dei bambini così come rimarrà nei nostri!” concludono Massimo e Camilla Buschini.