Albenga, finanziamento regionale di 500 mila euro per le scuole Paccini

Albenga. Efficientamento energetico e interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole Paccini. “Un altro importante intervento in materia di edilizia scolastica sarà realizzato grazie all’ottenimento del finanziamento regionale di 477.850 euro ai quali si aggiungono 25.150 euro di fondi comunali”, spiegano dal Comune.

L’intervento vedrà la sostituzione dei serramenti, diversi interventi manutentivi e ritinteggiatura di alcune parti dell’edificio scolastico.

Afferma Silvia Pelosi vicesindaco con delega all’edilizia scolastica: “Fin dal primo mandato amministrativo, durante il quale ricoprivo il ruolo di assessore all’edilizia scolastica, abbiamo messo al centro delle nostre azioni l’attenzione alle scuole. La sicurezza è sempre stata una priorità: abbiamo realizzato interventi di adeguamento sismico e antincendio, il restyling completo del Nido d’Infanzia Roberto di Ferro e diverse opere di manutenzione su tutti i plessi scolastici”.

“L’efficientamento energetico è un altro tema fondamentale: già in passato abbiamo sostituito i serramenti nelle scuole di via degli Orti, e ora, grazie ai nuovi finanziamenti e al cofinanziamento comunale, potremo completare la stessa operazione per le scuole Paccini e realizzare altri interventi di manutenzione straordinaria” continua la vicesindaco.

Ma non si tratta del solo intervento che sarà realizzato alle Paccini, infatti sono stati recentemente ottenuti 530 mila euro facente parte dei fondi PNRR per l’adeguamento sismico e il completo restyling della palestra. “Siamo in attesa della convenzione che deve mandarci il ministero per procedere con l’affidamento dei lavori, ma nel frattempo gli uffici, che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo, stanno portando avanti la fase autorizzativa”afferma Pelosi.

Altro grande tema riguardante le scuole è quello del Polo Scolastico. “Il progetto è stato validato dall’INAIL – spiega la vicesindaco Silvia Pelosi – . L’iter procederà con l’adeguamento dei prezzi e la successiva gara di affidamento dei lavori”.

“Investire nelle scuole al fine di migliorarle e renderle sempre più adeguate alle necessità emergenti è fondamentale. I giovani sono il nostro futuro, è per questo che intendiamo continuare ad adoperarci al fine di garantire loro le migliori condizioni possibili specie negli ambienti scolastici che frequentano tutti i giorni” conclude Silvia Pelosi.