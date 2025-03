Albenga. Grande festa ad Albenga per la fine del Ramadan, che è stata celebrata nella moschea di Regione Bottino, raggiungibile da via al Piemonte e e da viale Martiri della Foce.

Alle celebrazioni, infatti, hanno preso parte numerosi fedeli: oltre 1000, che hanno affollato la moschea sia dentro che negli spazi esterni.

Tra i presenti, anche l’assessore ingauno Mirco Secco, a riprova dell’importanza che la festa religiosa riveste anche dal punto di vista dell’integrazione.

“Sono stato onorato di portare i saluti dell’amministrazione alla cerimonia di chiusura del Ramadan, – ha affermato l’amministratore ingauno. – In quest’occasione ho potuto aggiornare la comunità musulmana sullo stato di avanzamento della procedura per dedicare un’area del cimitero alle sepolture dei musulmani, così come previsto nel piano cimiteriale. A breve porteremo in consiglio comunale tale progetto”.

Al termine della celebrazione religiosa, tenuta dall’imam Belaziz Abdellah, anche un momento conviviale.