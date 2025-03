Albenga, continua la stagione della Juniores: pranzo e trasferta a spese della squadra

Continua la stagione Juniores dell’Albenga. Dopo il caso della prima squadra, non pervenuta nella gara contro il NovaRomentin, domani sarà la seconda settimana consecutiva senza bianconeri nel campionato di Serie D “A”.

E quando sembrava che anche la Juniores potesse vedere la fine anticipata, i ragazzi si sono opposti alla scelta della società, prendendo posizione senza fermarsi nemmeno una giornata e continuando a giocare.

Anche oggi, prima della trasferta contro il Ligorna, la squadra si è riunita insieme per consumare insieme il pranzo prima di partire in direzione Genova per la trasferta contro il Ligorna. Con l’aiuto di qualche Fedelissimo e di Enrico Perlo, ex giocatore molto importante della storia dell’Albenga e ad oggi gestore del bar del Riva, la squadra è riuscita ad arrivare a giocare questa trasferta, tutto praticamente a spese loro. Società ormai assente come anche Massa, l’allenatore in teoria della formazione giovanile.

La squadra è poi uscita dal campo con una netta sconfitta per 6-2, rimanendo comunque felici ed orgogliosi di poter continuare a disputare questa stagione indossando la maglia bianconera.