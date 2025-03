Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Zona mare nel degrado, invasione di camper”

Albenga. “Il degrado della zona mare di Albenga ha ormai raggiunto livelli inaccettabili. È sotto gli occhi di tutti come l’area sia abbandonata a sé stessa, senza controlli e senza alcun rispetto per le regole di decoro urbano e viabilità.”

È quanto denunciano Ginetta Perrone, capogruppo di Forza Italia Albenga, ed Eraldo Ciangherotti, ex coordinatore di Forza Italia Albenga, annunciando una mozione in Consiglio comunale per affrontare il problema.

“Ormai i camperisti possono permettersi il lusso di parcheggiare ovunque, anche di fronte ai divieti, senza che nessuno intervenga. Questa situazione sta rasentando il ridicolo e rappresenta un’ulteriore dimostrazione della totale assenza di controllo da parte dell’amministrazione comunale. È inaccettabile che una zona così importante per il turismo e la vivibilità cittadina venga lasciata in questo stato di anarchia”, proseguono Perrone e Ciangherotti.

I due esponenti di Forza Italia sottolineano come questa problematica sia diventata un argomento di discussione tra cittadini e operatori turistici, esasperati dalla mancanza di regole e dall’assenza di sanzioni per chi non le rispetta. “Serve un intervento immediato per garantire il rispetto del codice della strada e per riportare ordine in una zona che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città. Presenteremo una mozione in Consiglio Comunale affinché l’amministrazione si assuma finalmente la responsabilità di porre fine a questo scempio.”

Forza Italia Albenga chiede che vengano intensificati i controlli, applicate sanzioni ai trasgressori e trovate soluzioni adeguate per regolamentare la sosta dei camper in modo ordinato, senza penalizzare il turismo, ma garantendo il rispetto delle regole e il decoro della città.

“Albenga merita di meglio. Non possiamo permettere che il nostro litorale venga trasformato in un parcheggio abusivo a cielo aperto. Chiediamo risposte immediate e azioni concrete da parte dell’amministrazione”, concludono Perrone e Ciangherotti.