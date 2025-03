Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Tassa di soggiorno? Una rapina del Comune e una zavorra per il turismo”

Albenga. “Aumentare la tassa di soggiorno? Una follia bella e buona. E farlo pure con l’aria compiaciuta di chi pensa di fare il bene della città è uno spettacolo indecente. Il nuovo regolamento all’odg del Consiglio comunale di lunedì sera, dove si mantiene l’istituzione della tassa di soggiorno contro il quale il gruppo di Forza Italia aveva votato contro nel 2019, unitamente all’aumento delle tariffe della tassa di soggiorno voluto dalla giunta comunale con delibera del 21.11.2024, è un insulto all’intelligenza di chi vive e lavora ad Albenga e l’ennesimo schiaffo a chi sceglie la nostra città, nonostante tutto”. Lo fanno sapere il consigliere comunale di minoranza di Forza Italia Ginetta Perrone e l’esponente forzista Eraldo Ciangherotti.

“Questa tassa – spiegano – che frutta appena 150.000 euro all’anno, un piatto di lenticchie che non migliora di una virgola l’offerta turistica – rappresenta solo nuovi aggravi e adempimenti burocratici per le imprese oneste, soprattutto per quelle più piccole, già strangolate da tasse e regolamenti. Il risultato? Concorrenza sleale alle stelle, con le strutture abusive che continuano indisturbate e le strutture regolari che annaspano. A pagare il conto, come sempre, saranno italiani e stranieri che soggiornano ad Albenga per motivi seri – lavoro, assistenza familiare, cure – e non certo per spaparanzarsi in spiaggia. Ma a quanto pare, questo non interessa a chi governa. L’unico obiettivo è fare cassa, punto. E come? Con il solito metodo: mettere le mani nelle tasche degli altri”.

“Forza Italia dice ancora una volta no. Senza se e senza ma. Questa tassa non è solo iniqua, è stupida. Non attira turisti, li allontana. È la solita mentalità del “mordi e fuggi”: arrivano i turisti? Bene, spennamoli. Poi, quando non tornano più, si piange sulla crisi del settore. Noi non ci stiamo. Abbiamo votato contro l’istituzione della tassa di soggiorno nel 2019 e continueremo a opporci a ogni tentativo amministrativo di spremere cittadini, lavoratori e visitatori come limoni. Invitiamo tutte le forze del centrodestra a svegliarsi dal torpore e unirsi per fermare questa deriva fiscale che sa di Medioevo. Chi tassa male, governa peggio”, concludono.