Albenga, cade una grossa porzione di intonaco in centro storico: paura in vico Sant’Eulalia

Albenga. Paura ad Albenga per una massiccia caduta di intonaco avvenuta in centro storico ma che, per fortuna, non ha ferito nessuno né arrecato danni.

È successo nella tarda mattinata odierna (9 marzo), in vico Sant’Eulalia, segnalata da alcuni residenti che hanno trovato i “resti” a terra e hanno allertato le Forze dell’Ordine.

Non è ancora chiaro da dove provenga anche se pare presumibile che l’intonaco (un grosso pezzo, simile ad un masso) si sia distaccato dall’ex ospedale.

Non è la prima volta: era già accaduto nei mesi scorsi ed erano stato apposte impalcature ad hoc proprio per garantire la sicurezza dei passanti.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri e l’area interessata dal crollo è stata temporaneamente transennata e interdetta.