Albenga. Andrea Spanu è il nuovo comandante della Polizia Locale di Albenga.

“Spanu, già capo del Nucleo Sicurezza Urbana e noto per il suo impegno e dedizione nel servizio, ha ricevuto numerosi encomi e riconoscimenti nel corso della sua carriera prodigandosi sempre per il bene della città e della collettività”, hanno evidenziato dal Comune.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: “Vorrei complimentarmi con Andrea Spanu per il ruolo che andrà a ricoprire. La sua esperienza e il suo impegno costante saranno fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e per affrontare le sfide future. Sono certo che sotto la sua guida, il corpo di polizia locale continuerà a crescere, così come già avvenuto in questi anni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uomini e le donne del Comando. È solo grazie al lavoro di ognuno di loro che si possono raggiungere gli importanti obiettivi che ci siamo prefissi e che stiamo progressivamente concretizzando. L’invito è quello di continuare a lavorare tutti in questa direzione tenendo sempre presente l’importante aspetto del legame con il territorio e con i cittadini”.

L’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci afferma: “Siamo certi che Andrea Spanu ricoprirà egregiamente il nuovo incarico di Comandante della Polizia Locale di Albenga, come ha fatto in questi anni con il ruolo di capo del Nucleo Sicurezza Urbana, continuando a porre sempre particolare attenzione a tutte le numerose attività che quotidianamente svolge la Polizia Locale di Albenga. Auguro al Comandante Spanu e a tutti i nostri agenti buon lavoro”.

Il Comandante Andrea Spanu ha dichiarato: “Sono onorato di assumere questo ruolo e di poter servire Albenga in qualità di Comandante della Polizia Locale. Il mio obiettivo è quello di lavorare a stretto contatto con i colleghi, i cittadini e le istituzioni per garantire una città sempre più sicura. Ringrazio il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore Mauro Vannucci e tutta l’amministrazione comunale per la fiducia riposta in me”.