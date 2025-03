Albenga aderisce all’iniziativa Earth Hour 2025: “Invitiamo a partecipare tutti gli esercizi commerciali”

Albenga. Albenga aderisce all’iniziativa Earth Hour 2025 e, in collaborazione con il WWF Savona ODV, invita i pubblici esercizi a spegnere le luci, sabato 22 marzo dalle proposta da 20:30 alle 21:30. Con l’occasione sarà possibile proporre cene e aperitivi a lume di candela lanciando un importante messaggio ambientale.

Earth Hour 2025 è un evento globale che ogni anno ricorda l’importanza di prenderci cura del nostro pianeta.

Si propone di fare un gesto simbolico ma potente per sensibilizzare sul cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente.

Afferma Camilla Vio assessore al Commercio: “Invitiamo Ristoranti, bar, pizzerie, pub e tutti gli esercizi commerciali a partecipare attivamente a Earth Hour 2025 spegnendo le luci dalle 20:30 alle 21:30. Con l’occasione si potrà creare un’atmosfera unica con una cena o un aperitivo a lume di candela. Sarà un’occasione speciale per offrire ai vostri clienti un’esperienza indimenticabile e dimostrare il vostro impegno per il pianeta. Tutti noi possiamo e dobbiamo intraprendere un cammino verso la transizione ecologica celere e partecipato. Attraverso questa iniziativa lanciamo un messaggio importante. Invito tutti a partecipare”.

Come partecipare:

– Cittadini: Spegnete le luci delle vostre case per un’ora di consapevolezza.

– Pubblici esercizi: Spegnete le luci e organizzate una cena a lume di candela, promuovendo l’evento sui vostri canali social e coinvolgendo i vostri clienti.

Perché partecipare:

– Earth Hour è un’opportunità per riflettere sul nostro impatto ambientale e adottare comportamenti più sostenibili.

– È un momento di condivisione e di unione, in cui persone di tutto il mondo si impegnano per un futuro migliore.

– È un’occasione per i pubblici esercizi di dimostrare la loro responsabilità sociale e ambientale, attirando clienti sensibili a queste tematiche.

Sui social è possibile manifestare l’adesione a questa iniziativa utilizzando l’hashtag #EarthHour2025

Earth Hour è un evento organizzato dal WWF (World Wildlife Fund) il cui obiettivo è sensibilizzare sul cambiamento climatico e promuovere azioni concrete per la tutela dell’ambiente.