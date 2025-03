“Alassio Un Mare di Shopping”, Lucia Leone è la nuova presidente del consorzio

Nella giornata odierna di venerdì 7 marzo, l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, ha ricevuto presso il Palazzo Comunale la nuova presidente del Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping”, Lucia Leone.

Presente all’occasione anche i membri del nuovo direttivo del consorzio, composto dalla presidente uscente Loredana Polli insieme a Paola Arrighetti, Federica Fiore, Marco Formichella, Barbara Siri e Stefano Trezzani.

L’assessore Franca Giannotta ha dichiarato: “Esprimo le più vive congratulazioni alla nuova presidente del consorzio ‘Alassio Un Mare di Shopping’, Lucia Leone, per la sua nomina, complimentandomi inoltre per l’ottimo lavoro svolto dalla presidente uscente Loredana Polli nelle tante iniziative di successo realizzate dal Consorzio in perfetta sinergia con la nostra amministrazione comunale”.

“Sono certa che Lucia, insieme al valido direttivo che la affianca, proseguirà in maniera eccellente sul percorso tracciato dai suoi predecessori Loredana Polli e il compianto Giancarlo Formichella, portando anche nuove idee e iniziative che contribuiranno ulteriormente alla crescita e alla valorizzazione del nostro tessuto commerciale, sempre in collaborazione con il Comune di Alassio e nell’interesse della nostra comunità”.