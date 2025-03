Alassio, riaprono i Giardini di Villa della Pergola: in scena la collezione di Glicini più importante d’Italia

Alassio. Con l’ingresso della Primavera i Giardini di Villa della Pergola ad Alassio riaprono alle visite guidate giornaliere, pronti a incantare i visitatori per una nuova stagione.

La prestigiosa collezione di Glicini, la più importante d’Italia certificata dalla SOI, è già pronta a sfoggiare la fioritura delle sue quaranta varietà in una scenografia naturale senza pari.

Torna a essere visitabile la celebre collezione di Glicini, nota a livello nazionale e internazionale e meta di visitatori e appassionati che in questo periodo dell’anno arrivano ai Giardini da ogni dove.

I glicini hanno un legame profondo con Villa della Pergola: erano infatti molto amati sia dai Dalrymple che dagli Hanbury, rinomate famiglie scozzesi e inglesi che si sono avvicendate nella proprietà di questo luogo e ne hanno scritto la storia. I Dalrymple conservano ancora gli album fotografici dei primi del ‘900 con scatti, accompagnati dalla didascalia “Wisteria Showing”, che ogni anno testimoniavano la fioritura del glicine della scalinata principale, oggi secolare e che regala ancora una spettacolo unico. Per la famiglia Hanbury questo rappresentava un momento molto importante e simbolico, tanto da celebrare ogni anno questi fiori dal poetico portamento con un atteso “Wisteria Party”, organizzato da Ruth, moglie di Daniel, a cui presenziavano le autorità cittadine di Alassio e la comunità inglese.

Dopo il salvataggio delle Ville e del Parco, nel 2006, grazie alla famiglia Ricci, si è deciso sotto la guida dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone, di dare ulteriore lustro e importanza a questi fiori e alla loro storia in questo luogo. Sono state restaurate e create nuove pergole per creare ex novo la collezione dei glicini, oggi la più importante in Italia certificata dalla SOI.

La più prestigiosa associazione orticolturale al mondo, l’inglese Royal Horticultural Society, ha selezionato i Giardini di Villa della Pergola di Alassio come loro Partner Garden.

Un riconoscimento che da questa stagione certifica ulteriormente l’importanza botanica dei Giardini e che arriva nel 150° anniversario dell’acquisto da parte degli inglesi di Villa della Pergola e dell’inizio della sua storia.

La Royal Horticultural Society è la più importante e celebre istituzione nel mondo della botanica, dell’orticoltura e della ricerca scientifica. Essere Partner Garden della RHS significa entrare in un club esclusivo che comprende 231 giardini di cui solo 27 al di fuori del Regno Unito, e di cui ora i Giardini di Villa della Pergola fanno parte.

La RHS è sinonimo mondiale di eccellenza botanica e ogni anno organizza eventi di fama internazionale, come il celebre Chelsea Flower Show. Fondata nel 1804 da Sir Joseph Banks e John Wedgwood è legata storicamente alla Famiglia Reale Britannica: il Patron della Royal Horticultural Society è Re Carlo III, succeduto in questo ruolo a sua madre, la Regina Elisabetta II.

Grazie alla loro fama internazionale, i Giardini rappresentano oggi uno dei simboli della città di Alassio e di tutta la Liguria: considerati una meta imperdibile, integrano l’offerta turistica del territorio, contribuendo, grazie anche all’impegno profuso negli ultimi anni dalle amministrazioni, a rendere la città sempre più destinazione green.

Villa della Pergola e i suoi Giardini affondano le proprie radici nella storia del Ponente Ligure e sono il simbolo di un impegno profondo verso la conservazione e la valorizzazione culturale. Esistono grazie a un “folle” gesto d’amore messo in atto da Silvia e Antonio Ricci nel 2006.

Un gesto che ha permesso di salvare gli edifici e il Parco, e con essi una parte della collina di Alassio, da una speculazione edilizia che ha rischiato di cancellare per sempre un patrimonio storico, naturale e culturale inestimabile.

Il Parco affacciato sul mare, vincitore del premio “Parco più bello d’Italia” è aperto tutti i giorni ed è accessibile solo con visite guidate, tenute da esperte guide che da quest’anno sono abilitate come Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle meraviglie qui sapientemente curate e tutelate, raccontando i numerosi percorsi botanici oltre che la storia del luogo.

Durante la stagione di apertura, ogni visita è un’esperienza differente: il Parco vive, presentandosi giorno dopo giorno con un nuovo vestito e sfoggiando indimenticabili e affascinanti allestimenti naturali, popolati da curiosi abitanti che è possibile scorgere durante il percorso, come gli autoctoni scoiattoli rossi, barbagianni, ricci o falchetti, che qui hanno nidificato e trovato la loro accogliente casa.

I residenti del Comune di Alassio e di Albenga potranno accedere ai Giardini usufruendo della tariffa ridotta.

I biglietti per le visite guidate sono acquistabili sul sito web dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie: giardinidivilladellapergola.com.