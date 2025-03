Alassio, presentati i rendering del progetto del nuovo parcheggio pluripiano presso La Piccola

Alassio. Durante il consiglio comunale di ieri, giovedì 6 marzo, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha presentato in anteprima i rendering del progetto del nuovo parcheggio pluripiano che sorgerà presso La Piccola, nelle immediate adiacenze della stazione ferroviaria. Il progetto ha ricevuto di massima le autorizzazioni preliminari dagli enti coinvolti (ovvero Ferrovie dello Stato, Sovrintendenza, Ufficio provinciale dei Cementi Armati e Vigili del Fuoco) che saranno da tramutare in autorizzazioni definitive durante la conferenza dei servizi che sarà indetta a breve. Per il progetto sono state concordate le deroghe per la costruzione a ridosso del confine ferroviario e per l’altezza del muro perimetrale, che sarà limitata a tre metri.

Il nuovo parcheggio sarà una struttura moderna in acciaio, caratterizzata da elementi tubolari rotondi, che garantirà 171 posti auto, rispetto agli attuali 68. “Sarà un’opera strategica per migliorare la mobilità e la fruibilità del centro città – ha dichiarato il sindaco Marco Melgrati – consentendo anche la successiva riqualificazione di via Dante con un ampliamento del marciapiede, nuova illuminazione e una pista ciclabile. L’investimento sarà completamente finanziato grazie all’avanzo di amministrazione, con l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente e la dirigente del settore economico-finanziario Gabriella Gandino che hanno svolto un ruolo cruciale per reperire le risorse necessarie. Con questo nuovo parcheggio che andremo a realizzare e quello in via di completamento in via Pera, Alassio avrà a breve una dotazione di circa 400 nuovi posti auto pubblici”.

Una volta terminato il parcheggio pluripiano, l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di procedere alla ristrutturazione del fabbricato merci della stazione per realizzare la nuova sede della Protezione Civile, attualmente ubicata presso il mercato coperto di Alassio. Spostata la sede della Protezione Civile, sarà quindi possibile procedere alla demolizione dell’attuale mercato coperto, in disuso, per far spazio anche qui a nuovi posti auto in una posizione centrale e strategica della città.

“Dopo tanti anni, quello che sembrava un sogno sta finalmente diventando realtà – ha concluso il sindaco – Entro breve tempo Alassio avrà una nuova infrastruttura di grande utilità e strategica per la realizzazione di nuove opere quali la riqualificazione di via Dante”.