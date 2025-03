Alassio, il Lions Club ricorda Carlo Levi nel 50^ anniversario della scomparsa

Alassio. Nel 2025 ricorre il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del pittore, scrittore ed intellettuale torinese Carlo Levi.

Come ricorda Luca Russo, presidente del Lions Club Alassio, Levi “amò la città di Alassio. Fu figura di riferimento per la cultura italiana non solo nel secolo breve ma ancora oggi incarnando, con la sua arte, i principi di libertà e il riconoscimento delle esigenze degli ultimi. Alassio, la collina, i colori del golfo e i tramonti sui contorti carrubi furono per lui ‘un ameno approdo dove fuggire dai drammi dell’esistenza’ e noi, con la coinvolgente guida della dottoressa Francesca Bogliolo, critica d’arte e curatrice di note mostre in giro per l’Italia, abbiamo voluto scoprire questa sensibilità”.

“Un incontro che, con la cortese disponibilità di Paolo Francesco Quattropani (coordinatore del sistema bibliotecario di Alassio), di Mariacristina Boeri consigliere comunale della città del Muretto ed il supporto straordinario della Gesco, ha consentito di avere un’attenta partecipazione di utenti che generosamente hanno contribuito ad una donazione per la ricerca sull’autismo con la scoperta delle opere, visitabili nella elegante Pinacoteca ospitata a Palazzo Morteo, caratterizzate da audaci pennellate, scorci di natura viva e i volti dei tanti esponenti della Cultura che hanno amato la terra ligure elevandola in opere eccelse”.

“Un particolare grazie – concludono i soci del Lions – all’entusiasmo dell’architetto Simona Ivaldi della Gesco di Alassio che con l’amministratore generale Gian Emanuele Fracchia e il direttore Igor Colombi hanno sostenuto fin da subito questo omaggio culturale, curato magistralmente dalla dottoressa Bogliolo, che abbiamo voluto tributare nell’anniversario della scomparsa del ‘concittadino’ Carlo Levi”.